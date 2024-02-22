В округе Чехов создадут более 1,4 тыс. рабочих мест

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Более 1,4 тыс. новых рабочих мест появится для жителей городского округа Чехов в ближайшие годы благодаря созданию новых предприятий. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В настоящее время в округе идёт реализации 15 инвестиционных проектов. Это позволит создать более 1,4 тыс. рабочих мест. Общая сумма инвестиций составила 18,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.Одним из крупнейших инвесторов стала компания «ТрансКонтейнер». Она вкладывает около 12 млрд рублей в строительство на территории округа распределительного центра. Предприятие должно заработать в 2027 году. В рамках поддержки инвесторов Московская область предоставила компании земельный участок без процедуры торгов.
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Лев Каштанов