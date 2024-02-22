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В округе Чехов создадут более 1,4 тыс. рабочих мест

22 февраля 2024, 12:40
Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Более 1,4 тыс. новых рабочих мест появится для жителей городского округа Чехов в ближайшие годы благодаря созданию новых предприятий. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящее время в округе идёт реализации 15 инвестиционных проектов. Это позволит создать более 1,4 тыс. рабочих мест. Общая сумма инвестиций составила 18,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
Одним из крупнейших инвесторов стала компания «ТрансКонтейнер». Она вкладывает около 12 млрд рублей в строительство на территории округа распределительного центра. Предприятие должно заработать в 2027 году. В рамках поддержки инвесторов Московская область предоставила компании земельный участок без процедуры торгов.

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Конфискацию российских активов признали законной
Bloomberg: эксперты международного права одобрили конфискацию активов РФ
22 февраля 2024, 09:05

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Группа экспертов по правовым вопросам сочла арест замороженных российских активов законным. О том, что изъятие денег соответствует международному праву, юристы заявили в письме, которое разослали странам «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Bloomberg.
Специалисты заявляют, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, поскольку Российская Федерация сама нарушила его нормы.

«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — утверждают авторы письма.
Юристы посоветовали странам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, после чего передал их Киеву.

Ранее сообщалось, что акции компании «Рольф» по решению суда отойдут в казну государства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#письма
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#ущерб
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Гавайи могут ввести климатический налог для туристов
На Гавайях планируют ввести климатический налог для туристов
22 февраля 2024, 06:21

Фото: РИА Новости/ Варвара Гертье

Власти американского штата Гавайи задумались над тем, чтобы ввести для туристов климатический налог в $25, сообщает The Economic Times.
Там решили взять пример с популярных у туристов стран, например Италия, Греция, Новая Зеландия, где такой налог действует не один год и показал свою эффективность, пишет издание.

Средства от климатического налога местные власти намерены направить на защиту окружающей среды, в частности на содержание пляжей и снижение риска лесных пожаров.

В минувшем году Гавайи посетили 9,5 млн туристов.

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Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть
Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла в 1,3 раза
22 февраля 2024, 05:00

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Средняя цена страховок для выезда за рубеж для россиян за последний год выросла в 1,3 раза — с 2,5 до 3,2 тыс. руб., рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко.
Одной из основных причин она назвала изменение курса валют. Так, доллар это время подорожал с 75 руб. до 92,4 руб. Также россияне стали оформлять полисы на более продолжительный срок.

Крупнейшие игроки подтвердили тенденцию, так же связав это с ослаблением рубля. В «Совкомбанк Страховании» средняя стоимость полиса для выезда за рубеж за год увеличилась на 30%. В «Абсолют Страховании» тем временем средняя цена выросла на 40%.

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Politico: Пентагон сократит объем перевооружений на $10 млрд
Пентагон в 2024 году сократит объем перевооружений на $10 млрд
22 февраля 2024, 04:43

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Министерство обороны США в текущем году сократит расходы на $10 млрд в рамках сделки по достигнутому компромиссу между главой государства Джо Байденом и лидерами конгресса о повышении потолка госдолга, пишет газета Politico.
По данным издания, будут сокращены расходы на истребители пятого поколения F-35 (на 18%), ударные подводные лодки, армейские вертолеты и дроны. Всего объем сокращений оценивается примерно в 1% от совокупного бюджета Пентагона.

Урезания трат затронут каждый род американский войск.

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Узбекистан в четыре раза увеличит объемы поставок газа из России
Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России
22 февраля 2024, 03:39

Фото: РИА Новости

Узбекистан хочет в 3,6 раза нарастить поставки российского газа: с 9 млн куб. м в сутки до 32 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.
Обеспечить наращивание объемов прокачки планируется за счет модернизации магистральной системы газопроводов «с севера» в 2024–2030 гг., на это будет выделено $500 млн.

Соглашение о поставках газа в Узбекистан из РФ было заключено в июне 2023 года. До этого страна сама производила и экспортировала его, однако со временем столкнулась с его нехваткой.

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ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
ФАС может ужесточить правила торговли топливом на бирже для борьбы с торговыми роботами
22 февраля 2024, 00:38

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить правила торговли нефтепродуктами на бирже как меру по борьбе с торговыми роботами. Об этом рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства.
Там считают, что при увеличении оптовой цены топлива на 5% за неделю пропорционально снизится процент в заявке на покупку топлива. В результате недобросовестным трейдерам придется снизить объемы закупаемого топлива, что приведет к снижению рисков ажиотажного спроса на биржевых торгах,.

ФАС также предложила сформировать рабочую группу по контролю проведения ремонтных и профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах.

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Крупнейший в РФ производитель автомобильного стекла сменил владельца
Заводы стекольной компании AGC приобрел холдинг «Адамант»
21 февраля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/ Михаил Безносов

Крупнейший в России производитель автомобильного стекла Борский стекольный завод, а также Клинский стекольный завод были проданы санкт-петербургскому холдингу «Адамант». Ранее они принадлежали AGC Glass Europe — европейскому подразделению японской AGC, крупнейшего в мире производителя стекла. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева.
Оба завода были проданы 19 февраля единым лотом, рассказал Князев. Размер сделки он не раскрыл. Два года предприятия стагнировали из-за санкций, отмечает издание.

«Адамант» на сегодняшний день — один из крупнейших переработчиков стекла в РФ.

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В создание новых подмосковных индустриальных парков вложат 129,5 млрд рублей
21 февраля 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье создано 69 индустриальных парков. За 10 лет их число увеличилось более чем в четыре раза, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2013 году в регионе работало 16 индустриальных парков, а на сегодняшний день их уже 69. Таким образом, за десятилетний период число промышленных площадок увеличилось почти в 4,5 раза. Сейчас на этих площадках работают более 1,5 тысяч компаний, где трудятся около 75 тысяч человек», – рассказала Зиновьева.
В этом году, по её словам, планируется создать ещё пять индустриальных парков. Объём привлечённых на эти площадки инвестиций составит порядка 129,5 млрд рублей.

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#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
#екатерина зиновьева
#московская область
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На горнодобывающем производстве в Перу заработало подмосковное оборудование
21 февраля 2024, 18:17

Фото: Istockphoto / bashta

Предприятие «АНТРАКС» из подмосковного Фрязина экспортировало в Перу очередную партию высокотехнологичного оборудования. Более 80 «умных» устройств для электросетей установят на горнодобывающем производстве Las Bambos в провинции Котабамбас. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Одно из крупнейших месторождений планеты производит 2% мировой меди и молибденовые концентраты. «АНТРАКС» налаживает бесперебойное электроснабжение для потребителей, в том числе для промышленных предприятий и социально-значимых объектов.
«На производстве Las Bambos наши индикаторы короткого замыкания позволят в случае повреждения ЛЭП быстро обнаружить аварию и оперативно восстановить электроснабжение производства, не допустив простоя техники и снижения добычи полезных ископаемых», – рассказал директор компании Андрей Кучерявенков.
Впервые «АНТРАКС» отгрузил в Перу свои устройства в прошлом году. С потенциальным партнёром представители омпании познакомились на международной выставке International Energy & Environment Fair And Conference 2023». «АНТРАКС» представил свою продукцию на коллективном стенде подмосковных предприятий.

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#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#оборудование
#мининвест мо
#фрязино
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