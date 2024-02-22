В округе Чехов построят и реконструируют более 20 пунктов электроснабжения

Фото: пресс-служба правительства МО
Масштабная программа модернизации системы электроснабжения реализуется на территории городского округа Чехов, о работах доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил важность этой программы.
По программе на 2024-2025 гг. в округе Чехов будет построено, а также реконструировано модернизировано 23 пункта электроснабжения. Кроме того, специалисты возведут восемь дополнительных линий электропередачи и проложат 90 кабельных линий для подстанций.
В свою очередь, глава округа отметил высокий темп работ в рамках принятой программы.
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«Чехов отличается тем, что в коттеджных поселках, деревнях, СНТ очень высокий запрос на стабильное электричество. Мы встречались с «Россетями», принята программа, которая предполагает строительство питающего центра, а также всё, что связано с модернизацией и сетей, и трансформаторов», — сказал Воробьёв.
В свою очередь, глава округа отметил высокий темп работ в рамках принятой программы.
«Специалисты компании «Россети Московский регион» ведут масштабные работы. Мы чувствуем тот темп, с которым они приступили к реализации программы», — подчеркнул Собакин.Он добавил, что жителям представят подготовленную в округе дорожную карту, на которой указаны готовящиеся преобразования в сфере электроснабжения.
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Лев Каштанов