Назван срок завершения благоустройства лесопарка в Чехове

Фото: пресс-служба правительства МО
Благоустройство лесопарковой зоны ведётся в микрорайоне Губернский городского округа Чехов, работы планируется завершить до конца текущего года. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«К концу этого года будет завершен один из самых масштабных наших проектов – благоустройство лесопарка в микрорайоне Губернский площадью 52 гектара», — сказал Собакин.Он уточнил, что в лесопарке будет обустроено четыре с половиной километра пешеходных дорожек, оборудованных уличным освещением, на территории установят детские и спортивные площадки и прочее.
«Это благоустройство коснётся порядка 20 тысяч жителей микрорайона», — отметил глава округа.Кроме того, в округе приведут в порядок бульвар А.П. Чехова, а также продолжат работы по реконструкции набережной реки Теребенка.
Читайте также:
В округе Чехов построят и реконструируют более 20 пунктов электроснабжения
В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города
Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство
Лев Каштанов