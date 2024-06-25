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В Подмосковье начали строительство ЦОД Wildberries

25 июня 2024, 14:21
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

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В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса России будет расположен в здании площадью 15,8 тыс. кв.м.

«Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2025 года», – поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.



Стоит отметить, что в здании будут расположены системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме.

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#подготовка
#рабочие места
#екатерина зиновьева
#оэз «дубна»
#строительство
Подмосковная предпринимательница выиграла конкурс «Создай НАШЕ»
25 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Предприниматель из Подмосковья стала победителем конкурса «Создай НАШЕ». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Всего для участия в конкурсе «Создай НАШЕ» в 2024 году было подано более 5 тысяч заявок из 88 регионов России.


Дарья Долматова представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома и косметических уходовых средств.

«Участие в данном проекте поможет мне значительно ускорить развитие, так как я планирую вложить средства гранта на оплату услуг специалистов по продвижению, дизайнеров, а также на обустройство мастерской. Сейчас я активно разрабатываю коллекцию свечей и аромадиффузоров на год вперед и прописываю свой собственный курс по свечеварению», — поделилась Дарья.

Стоит отметить, что от Московской области заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей.

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Производство уникальных меховых изделий появится в Подмосковье
24 июня 2024, 14:33

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Долгопрудном запустят производство уникальных меховых изделий. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в строительство нового корпуса предприятия составит более 20 млн рублей. Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. На данный момент компания производит порядка 500 изделий в месяц. Запуск новой площадки позволит увеличить объем выпускаемой продукции минимум на 20%. Будет создано дополнительно около 20 рабочих мест»,— поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.

На территории предприятия будут располагаться производственные цеха, склад сырья и готовой продукции.

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Россиянам рассказали, как курс доллара повлияет на стоимость автомобилей
24 июня 2024, 12:01

Фото: iStock/Greentellect_Studio

Курс доллара может привести к росту цен на автомобили на российском рынке, однако россияне не перестанут их покупать. Об этом сообщил директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.
По словам эксперта, курс доллара начал падать после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра России. Однако он может немного укрепиться. При этом РФ и многие другие страны будут отказываться от расчетов в долларах.
«Стоимость зарубежных автомобилей будет в первую очередь зависеть не от курса доллара, а от наличия спроса на автомобили. Как машины покупали, так и будут покупать», — сказал Кирилл Плохих в беседе с RuNews24.ru.

Он подчеркнул, что с начала спецоперации и введения санкций против России цены на автомобили еще не снижались, и сейчас его не будет. По его словам, в России сильно развит автомобильный рынок, и даже в случае роста цен россияне продолжат их покупать.

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«Коммерсант»: в Есипове в июле начнут собирать автомобили Exeed
24 июня 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бывший завод Mercedes-Benz в Есипове в июле начнет серийно выпускать премиальные автомобили Exeed – суббренда китайского автоконцерна Chery. Производство стартует согласно договору о контрактной сборке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, серийная сборка Exeed начнётся с модели VX. Отгрузки первой партии этих машин должны начаться в августе. Вторая модель должна встать на конвейер в феврале 2025 года.

В июне губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что первый инвестор на площадке в Есипове уже собрал первые 300 машин в прошлом месяце. По его словам, эта компания - один из лидеров китайского рынка. Она хочет выйти на объем 100-120 тысяч машин, в том числе электрических.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#солнечногорск
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НОВАТЭК отправил первую в 2024 году партию СПГ по Северному морскому пути
23 июня 2024, 16:33

Фото: istockphoto/Suphanat Khumsap

Компания НОВАТЭК отправила первую в нынешнем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из порта Сабетта. Это следует из данных системы отслеживания судов.
Первую летнюю партию СПГ перевозит танкер Arc7 Eduard Toll, входящий в состав флота проекта «Ямал СПГ», сообщает «РБК». Навигация по Северному морскому пути в летний период может открыть путь поставкам с «Арктик СПГ-2», попавшего под американские санкции. Танкер вышел из порта Сабетта 21 июня. На момент публикации материала судно приближалось к проливу Вилькицкого между полуостровом Таймыр и островом Большевик.

Поставка СПГ с Гыданьского полуострова, где располагается проект «Арктик СПГ-2», планировалась ещё на первый квартал 2024 года, однако не была осуществлена из-за санкций США. Летняя навигация по Северному морскому пути откроет путь для поставок с этого проекта НОВАТЭК.

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#спг
#газ
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«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000
США пришли в ужас от характеристик российской бомбы ФАБ-3000
23 июня 2024, 05:34

Фото: iStock/Kamila Kozio

Российские военные во второй раз применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 и вызвали резонанс среди западных СМИ. Какими характеристиками обладает оружие и чем оно пугает США – в материале «Радио 1».

Завод в Нижегородской области и работа в три смены

По данным Министерства обороны Российской Федерации, производство ФАБ-3000 налажено на заводе в Нижегородской области, в рамках которого были проведены реконструкции и модернизация производственный площадей.

Большинство подразделений оборонного предприятия сейчас функционируют круглосуточно, сотрудники работают по трехсменному графику. За два года число рабочих увеличилось на 11 человек. В государственном ведомстве подчеркнули, что за этот период предприятие повысило тарифные ставки и оклады, а также изменило систему бонусов. В связи с этим заработная плата рабочих выросла в среднем на 20%.

Что известно о FAB-3000

ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба, разработанная в советское время, на сегодняшний день представляет собой одно из самых разрушительных авиационных средств поражения. ФАБ-3000 предназначена для разрушения конструкций различных типов, укрытий (в том числе бетонных) и укрепленных промышленных объектов. Бомба весит около трех тонн, взрывчатое вещество весит почти половину (около 1400 килограммов). В связи с этим ее запуск происходит с высоты до 16 километров, а скорость полета составляет 1200 километров в час.

Фугасная бомба ФАБ-3000 была принята на вооружение после Великой Отечественной войны с боекомплектом в 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов.

«При взрыве ФАБ-3000М остаются полностью разрушенные сооружения в круге диаметром около 35 метров. Носитель ФАБ-3000 и ФАБ-5000 — дальний бомбардировщик Ту-22М3», сообщается в еженедельнике Минобороны «Звезда»

Планы российских Воздушно-космических сил по использованию фугасных бомб ФАБ-3000 и ФАБ-5000М стали известны в сентябре 2022 года. Было отмечено, что пятитонная авиабомба может быть сброшена в высоты 15 тысяч метров в час при скорости полета 1200 километров в час.

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/primenenie-rossiiskimi-voennimi-fab-3000-pod-harkovom-popalo-na-video/">
Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео
Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео

Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что ФАБ–3000 очень эффективна и помогает российским военным восстанавливать затронутые регионе. Он высказал мнение американских журналистов о том, что именно планирующие бомбы помешали успеху контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Западе считают, что украинская армия плохо оснащена, чтобы справиться с российскими планируемыми бомбардировками. Украинское командование считает, что единственным ответом на них может быть военная авиация.

В России для ФАБ-3000 прогнозируется конец пехоты ВСУ


Тем временем военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил мощь российской авиабомбы и возможные последствия ее применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, ФАБ-3000 может стать концом пехоты ВСУ.

«Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует», – заявил собеседник.

При этом он отметил, что фугасная трехтомная авиабомба может преодолевать всевозможные препятствия. В том числе Фаб-3000 способен разрушать бетонные конструкции, закопанные глубоко в землю.

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#бомба
#минобороны рф
#завод
#россия
#всу
#сво
#украина
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Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что ФАБ–3000 очень эффективна и помогает российским военным восстанавливать затронутые регионе. Он высказал мнение американских журналистов о том, что именно планирующие бомбы помешали успеху контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Западе считают, что украинская армия плохо оснащена, чтобы справиться с российскими планируемыми бомбардировками. Украинское командование считает, что единственным ответом на них может быть военная авиация.В России для ФАБ-3000 прогнозируется конец пехоты ВСУТем временем военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил мощь российской авиабомбы и возможные последствия ее применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, ФАБ-3000 может стать концом пехоты ВСУ.«Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует», – заявил собеседник.При этом он отметил, что фугасная трехтомная авиабомба может преодолевать всевозможные препятствия. В том числе Фаб-3000 способен разрушать бетонные конструкции, закопанные глубоко в землю.Читайте также:Медведев завёл телеграм-канал на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видеоВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК"/>
Украина планирует нарастить импорт электроэнергии из Европы до рекордного уровня
22 июня 2024, 15:47

Фото: istockphoto/vladj55

Украина в текущие сутки планирует рекордно нарастить импорт электроэнергии из европейских стран. Ожидается, что он превысит 33,5 тысячи мегаватт в час.
Об этом в субботу, 22 июня, сообщило в своём официальном телеграм-канале министерство энергетики страны. По данным ведомства, это наибольший объём импортируемой электроэнергии за последние несколько дней. Например, 18 июня импорт электроэнергии из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час. На следующий день он достиг 28 тысяч мегаватт в час. 20 и 21 июня этот показатель составлял 27,5 тысячи мегаватт в час.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, того, что осталось, недостаточно, чтобы пережить зиму. Не хватает на это также и импорта электроэнергии.

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#страны
#министр
#импорт
#украина
#электроэнергия
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Решение Байдена воспрепятствовало сделке Украины по поставкам СПГ
22 июня 2024, 03:48

kremlin

Украина подписала крупное соглашение с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), но столкнулась с препятствиями со стороны Белого дома, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Издание напомнило, что после 24 февраля 2022 года Европа диверсифицировала свое энергоснабжение, но многие страны по-прежнему полагаются на российский газ, проходящий по трубопроводу через Украину. Украинские контракты с поставщиками из Соединенных Штатов призваны помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа.

«Плохие новости: на пути к успеху сделки встал президент [США Джо] Байден», – говорится в публикации.

WSJ отмечает, что американский лидер перестал выдавать разрешения на новые экспортные проекты СПГ из-за «зеленой повестки дня». В то же время глава Белого дома позиционирует себя как более надежного союзника, чем его предшественник Дональд Трамп.

26 января Байден объявил о приостановке процедур утверждения новых контрактов на экспорт газа из США. Он объяснил этот шаг ситуацией с изменением климата. Конгресс США назвал решение президента по СПГ отвратительным провалом.

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Аграрии Московской области начали заготовку кормов для скота
21 июня 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные сельхозпроизводители начали активно заготавливать корма для крупного и мелкого рогатого скота. Уже заготовлено 1,3 тыс. тонн сена и 65,8 тыс. тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В Подмосковье стартовала заготовка сочных и грубых кормов для крупного рогатого скота, овец и коз. Всего планируется собрать 70 тыс. тонн сена, более 795 тыс. тонн сенажа и 675 тыс. тонн силоса. Это обеспечит скот кормами собственного производства в количестве 26,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Он заверил, что скот будет полностью обеспечен необходимыми кормами для производства продукция животноводства.

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