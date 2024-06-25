В Подмосковье начали строительство ЦОД Wildberries

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса России будет расположен в здании площадью 15,8 тыс. кв.м.
Стоит отметить, что в здании будут расположены системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме.
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«Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2025 года», – поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что в здании будут расположены системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме.
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Мира Полтева