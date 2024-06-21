Подмосковному бизнесу выдали более 14 млн рублей субсидий на развитие франшиз

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Субсидии на ведение бизнеса по франшизе получили с начала года более 30 малых и средних компаний Московской области, общая сумма выплат превысила 14 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Субсидиями для бизнеса по франшизе предприниматели Московской области могут компенсировать до 1 миллиона затрат на аренду площадей, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг. С начала года такой поддержкой воспользовались 32 предпринимателя, общий объём поддержки составил свыше 14 млн рублей», — сказала глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.Она добавила, что заявку на получение этой субсидии можно в течение всего года. Заявки принимаются онлайн — через инвестиционный портал региона.
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