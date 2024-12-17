В Подмосковье наградили шесть победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
Лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаци«Мой добрый бизнес» наградили на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». В этом году подмосковные предприниматели подано 30 заявок, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Награждение прошло в шести номинациях.
Победителями регионального этапа стали Владимир Гвоздев с проектом социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие»; Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в номинации «Добрая мама»; Александр Ушак с проектом «Культурный код» в номинации «Молодой предприниматель»; Татьяна Альмухаметова с проектом социального предприятия «Киндер Клуб» в номинации «Добрый малый»; Сергей Коблов с проектом «Охранение и популяризация традиционных русских промыслов и ремёсел» в номинации «Промыслы России» и Юлия Зимкина с оздоровительным проектом «Спортивный Солнечногорск» в номинации «Культурный код».
Как отметили в ведомстве, конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди НКО, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержку идей, развитие корпоративной социальной ответственности.
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Победителями регионального этапа стали Владимир Гвоздев с проектом социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие»; Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в номинации «Добрая мама»; Александр Ушак с проектом «Культурный код» в номинации «Молодой предприниматель»; Татьяна Альмухаметова с проектом социального предприятия «Киндер Клуб» в номинации «Добрый малый»; Сергей Коблов с проектом «Охранение и популяризация традиционных русских промыслов и ремёсел» в номинации «Промыслы России» и Юлия Зимкина с оздоровительным проектом «Спортивный Солнечногорск» в номинации «Культурный код».
Как отметили в ведомстве, конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди НКО, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержку идей, развитие корпоративной социальной ответственности.
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Лора Луганская