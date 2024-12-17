ОЭЗ «Дубна» вновь включили в число лучших особых экономических зон России

Нацбанк Украины (НБУ) запросил у банков информацию о заграничных расчётах по валютным картам от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь, отчет нужно представить до 16 декабря, следует из внутреннего письма регулятора, его опубликовала «Страна.ua». Банкам нужно отчитаться отдельно за каждую операцию.