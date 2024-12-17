ОЭЗ «Дубна» вновь включили в число лучших особых экономических зон России

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Особую экономическую зону Дубна» в очередной раз признали одной из лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подмосковная площадка вошла в топ-3 среди особых экономических зон технико-внедренческого типа по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России.
Она назвала высокий интерес инвесторов к ОЭЗ «Дубна» основанием для расширения территории особой экономической зоны. Её уже увеличивали дважды – в 2018 и 2020 годах. Новое расширение ОЭЗ запланировано на ближайшее время. Площадку планируют увеличить на 56,5 га – до 336 га.
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«ОЭЗ «Дубна» является самой крупной в России по количеству резидентов. На её территории работают 164 резидента, привлечено свыше 100 млрд рублей инвестиций, создано более 9 тыс. рабочих мест. Место в числе лидеров Национального рейтинга подтверждает высочайшее качество индустриальной инфраструктуры, созданной в Дубне», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она назвала высокий интерес инвесторов к ОЭЗ «Дубна» основанием для расширения территории особой экономической зоны. Её уже увеличивали дважды – в 2018 и 2020 годах. Новое расширение ОЭЗ запланировано на ближайшее время. Площадку планируют увеличить на 56,5 га – до 336 га.
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Лора Луганская