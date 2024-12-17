Подмосковный производитель пазлов вложил 40 млн рублей в новую продукцию

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная компания «Степ Пазл» в этом году расширила линейку выпускаемой продукции на 20%, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие производит пазлы и развивающие игры для детей.
«В этом году компания инвестировала 40 млн рублей в разработку и запуск новой линейки продукции. На предприятии в Подольске она выпускает более 1 млн пазлов и игр в год. При этом производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 7 млн», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Среди продукции предприятия, которую производят в Подольске, – пазлы, настольные игры, викторины, научные наборы для проведения опытов, наборы для фокусов, кубики, книжки-игрушки и многое другое.
Свою деятельность компания начала в 1994 году Сейчас она производит более 70% пазлов на российском рынке. В начале будущего года компания планирует запустить несколько автоматизированных линий для маркировки выпускаемой продукции. Нововведение будет обязательным для всех производителей детских игрушек и позволит исключить попадание в магазины контрафактной продукции.
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Лора Луганская