В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятия из Жуковского, Дубны, Красногорска, Химок и Лосино-Петровского получили пять грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Сумму грантов составила 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Грант создавался для помощи подмосковным компаниям, чтобы они могли воплотить идеи талантливых учёных и разработчиков. Размер одного гранта под реализацию проектов компаний составляет 10 млн рублей.
В число получателей гранта вошла компания «Икс Ред Групп» из ОЭЗ «Дубна». Её специалисты создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky.
«Щёлковский биокомбинат» из Лосино-Петровского получил грант за разработку технологий изготовления новых иммуноэкспрессных наборов для выявления специфических антител к возбудителям заболеваний сельскохозяйственных животных.
Грантом за разработку программно-аппаратного комплекса «Цифровой конвейер KOROLЁV», позволяющим управлять выпуском на промышленном предприятии, награждена компания ООО «ИНДУСТРИЯ ДАННЫХ» из Красногорска.
«Научно-производственно-коммерческая фирма «МаВР» из Жуковского отмечена грантом за разработку оксидно-керамического покрытия для защиты чугунных и стальных поверхностей от воздействия химически агрессивных сред.
«КардиоСистемФарма», работающая в Химках, удостоена гранта за создание инновационных кардиоплегических магистралей для кардиохирургических операций.
«Такие гранты вручают с 2014 года. За это время их обладателями стали более сотни проектов. Общая сумма грантов составила 585 млн рублей», - рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В число получателей гранта вошла компания «Икс Ред Групп» из ОЭЗ «Дубна». Её специалисты создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky.
«Щёлковский биокомбинат» из Лосино-Петровского получил грант за разработку технологий изготовления новых иммуноэкспрессных наборов для выявления специфических антител к возбудителям заболеваний сельскохозяйственных животных.
Грантом за разработку программно-аппаратного комплекса «Цифровой конвейер KOROLЁV», позволяющим управлять выпуском на промышленном предприятии, награждена компания ООО «ИНДУСТРИЯ ДАННЫХ» из Красногорска.
«Научно-производственно-коммерческая фирма «МаВР» из Жуковского отмечена грантом за разработку оксидно-керамического покрытия для защиты чугунных и стальных поверхностей от воздействия химически агрессивных сред.
«КардиоСистемФарма», работающая в Химках, удостоена гранта за создание инновационных кардиоплегических магистралей для кардиохирургических операций.
Лора Луганская