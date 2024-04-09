Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Общий рост промышленного производства в Подмосковье за первые два месяца 2024 года составил почти 18%, а обрабатывающий сектор вырос более чем на 20%. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Рост в 50% и более, по её словам, показали четыре производственных сектора региона.
Она добавила, что в регионе активно развивается импортозамещающая промышленность. Это обеспечивает стремительный рост именно обрабатывающего сектора промпроизводства.
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«Продолжаем фиксировать активное развитие высокотехнологичного производства. В январе – феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером за отчётный период стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил без малого 88%. Почти на 52% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. На 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включённых в другие группы», – пояснила Зиновьева.
Она добавила, что в регионе активно развивается импортозамещающая промышленность. Это обеспечивает стремительный рост именно обрабатывающего сектора промпроизводства.
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Лора Луганская