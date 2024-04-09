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Щёлковский завод кухонной мебели увеличил производительность за счёт нацпроекта

09 апреля 2024, 18:57
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мебельная компания «МСК-1» из Щёлкова благодаря нацпроекту «Производительность труда» увеличила выработку на пилотном потоке на 12%. Сделать это позволило внедрение бережливого производства, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона со ссылкой на промежуточные итоги реализации нацпроекта.
«В качестве пилотного потока выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Реализация принципов нацпроекта позволила снизить время протекания процесса производства на 32%, запасы в потоке – на 35%, а выработку увеличить на 12%. Достичь таких результатов удалось с минимальными вложениями», – пояснили в министерстве.
В планах дальнейшего развития предприятия – повысить производительность труда на 5% по отношению к предыдущему году и открыть новые проекты по оптимизации.



Компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого компонента мебели. Собственное конструкторское бюро позволяет внедрять новые дизайнерские решения и разработки.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или по ссылке.

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Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
09 апреля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Центральный Банк России выпустил рекомендацию для кредиторов и страховщиков. Регулятор призвал финансовые организации реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях. Об этом говорится в сообщении банка.
В Банке России также порекомендовали принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Отмечается, что данные заявления следует рассматривать на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, полный комплект требоваться не будет.

По информации регулятора, право на льготу имеют клиенты с займами до 1,6 миллиона рублей касательно автокредитов, 150 тысяч рублей — кредитных карт, и 450 тысяч рублей — по другим видам кредитов.

ЦБ также предложил страховщикам предоставлять отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.

Напомним, вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Несколько тысяч зданий и участков оказались затоплены.

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В Подмосковье будут выпускать особо прочное уличное спортивное оборудование
09 апреля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Есипово» в подмосковном Солнечногорске будут производить комплексы для воркаута особой прочности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку запустила компания «КЕНГУРУ ПРО». Технология производства с использованием анодированного алюминия значительно повышает антикоррозийные свойства спортивного оборудования. Это собственная разработка инженеров компании.
«Компания инвестировала строительство и запуск предприятия в Солнечногорском округе более 200 млн рублей. Компенсировать часть средств помогла субсидии на приобретение и лизинг оборудования в рамках региональной программы «Модернизация». Предприятие уже производит продукцию, в том числе с использованием инновационных разработок», –сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, выйти на полную мощность инвестор планирует в мае.
«Наши комплексы прошли испытания по сверхнагрузкам и по климатическим особенностям разных стран. Уверены, что они не будут ржаветь, даже если установить их на берегу моря, а краска не облезет, даже если на площадке будут заниматься круглосуточно. На нашу продукцию мы предоставляем гарантию до 50 лет», – отметил гендиректор «КЕНГУРУ ПРО» Дмитрий Зайченко.
Компания производит на предприятии площадью 2,5 тыс. кв. м. в индустриальном парке «Есипово» уличное оборудование всех типов. Это площадки для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, оборудование для детей.

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#московская область
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Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара до конца недели
Финансист Бабин заявил о курсе доллара до 93,5 рублей до конца недели
09 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин спрогнозировал до конца этой недели курс доллара до 93,5 рублей.
При этом евро, по его словам, будет в диапазоне 100,5-101,5 рубля, юань — 12,77-12,9 рубля.

«Нисходящая динамика курса рубля по-прежнему достаточно сдержанная и неустойчивая. Тем не менее он планомерно обновляет локальные минимумы, приближаясь к нижней границе месячного диапазона консолидации. Сырьевой фактор при этом для рубля по-прежнему благоприятный», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.

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#евро
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#доллар
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#валюта
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В Подмосковье благополучно перезимовали все озимые
09 апреля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сто процентов озимых культур в Московской области перезимовало благополучно, состояние около 60% из них оценивается как хорошее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Под урожай 2024 года были посеяны пшеница, ячмень, рожь, сурепица и рапс. Температурный режим зимой был оптимальным для озимых, вымерзаний на открытых участках не произошло. По результатам проведённых исследований, все перезимовавшие растения жизнеспособны», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что при благоприятных погодных условиях уборка озимых в регионе начнётся в конце июля.

В министерстве добавили, что озимых зерновых в Московской области было посеяно на площади свыше 84 тысяч гектаров, рапса — на площади более 10 тысяч гектаров.

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#подмосковье
#владислав мурашов
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Россиянам объяснили, почему не стоит покупать небольшие суммы валюты
Инвестстратег Бахтин заявил о риске неокупаемости таких сделок
09 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/alfexe

Инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.
«Рискует даже профессиональный инвестор, который оперирует десятками и сотнями тысяч условных единиц валют. Издержки на покупку валют не покроются, особенно если их покупать в банках. Да и у более выгодной покупки валюты по биржевому курсу могут быть недостатки. Так, есть риск блокировки безналичных долларов и евро в случае санкций на биржу», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

По его мнению, самой оптимальной валютой в этом отношении является китайский юань.

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.

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#курс
#покупки
#валюта
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар по экспорту
09 апреля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Ralf Hahn

Бесплатный вебинар на тему «Экспорт в новой экономической реальности» проведут для подмосковных представителей малого и среднего предпринимательства в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара объяснят, на что надо обратить внимание при организации экспорта в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку и в страны СНГ, научат, как правильно формулировать предложение для разных бизнес-партнёров, а также как адаптировать промышленную продукцию для различных рынков», — говорится в сообщении.
Спикерами вебинара будут представители успешных компаний, специалисты по развитию и внешнеэкономической деятельности.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо оставить заявку на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Вебинар начнётся в 14:00 и продлится один час.

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В Минэнерго опровергли данные о поставках казахстанского бензина на рынок РФ

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В Минэнерго опровергли данные о поставках казахстанского бензина на рынок РФ
09 апреля 2024, 16:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минэнерго РФ опровергло информацию западных СМИ о резервировании или поставках бензина из Казахстана на российский внутренний рынок.
Напомним, накануне агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Россия якобы обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. При этом в Казахстане данную информацию также опровергли.

«Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Кроме того, там отметили, что источники иностранного издания не разбираются в вопросе баланса моторных топлив ЕАЭС. Таким образом, в поставках бензина в Россию из Казахстана нет необходимости. При этом РФ поставляет в Казахстан до 285 тысяч тонн топлива даже тогда, когда в России действует запрет на экспорт бензина.

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#рф
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Пенсионерам и бюджетникам Гагаузии откроют карты «Мир»
Гуцул: картами «Мир» в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тысяч человек
09 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/Diy13

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что картами российской платежной системы «Мир» в Гагаузии смогут воспользоваться порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гуцул, в автономии проживают около 20 тысяч пенсионеров, при этом «а бюджетная сфера состоит из 5 тысяч человек». Карты «Мир» жителям Гагаузии откроет Промсвязьбанк.

В процессе подписания соглашения о сотрудничестве с автономией, председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что банк обеспечит жителям региона возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в РФ платежных систем.

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве.

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#рф
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#политика
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Крупнейшие российские букмекеры серьезно обогатились
РБК: российские букмекеры резко нарастили прибыль в 2023 году
09 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/Wpadington

Крупнейшие российские букмекеры резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на финансовые отчетности управляющих ими юридических лиц.
По данным издания, средний рост рынка за тот же период, по оценке Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), находится на уровне 39%. При этом доход компаний вырос в два-три раза.

Такой прирост выручки объясняется резким увеличением расходов на рекламу. В стране действуют определенные ограничения на продвижение этой сферы. При этом только «Лига ставок» потратила на эти цели около 10 миллиардов рублей.

Почти вдвое, до 435,6 миллиарда рублей выросла выручка «Фонкора» (букмекер «Фонбет»). «Управляющая компания НКС» (Winline) нарастила прибыль в 6,5 раза, до 277,3 миллиарда рублей, а чистую прибыль — вдвое до 26,9 миллиарда рублей.

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