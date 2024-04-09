Щёлковский завод кухонной мебели увеличил производительность за счёт нацпроекта

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Мебельная компания «МСК-1» из Щёлкова благодаря нацпроекту «Производительность труда» увеличила выработку на пилотном потоке на 12%. Сделать это позволило внедрение бережливого производства, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона со ссылкой на промежуточные итоги реализации нацпроекта.
«В качестве пилотного потока выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Реализация принципов нацпроекта позволила снизить время протекания процесса производства на 32%, запасы в потоке – на 35%, а выработку увеличить на 12%. Достичь таких результатов удалось с минимальными вложениями», – пояснили в министерстве.В планах дальнейшего развития предприятия – повысить производительность труда на 5% по отношению к предыдущему году и открыть новые проекты по оптимизации.
Компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого компонента мебели. Собственное конструкторское бюро позволяет внедрять новые дизайнерские решения и разработки.
Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или по ссылке.
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Лора Луганская