В Подмосковье появится новое производство трансформаторов

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В новое производство трансформаторов в Подмосковье инвестируют почти 900 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое предприятие построят в Волоколамске.
Помимо этого, для строительства современного завода по производству трансформаторов мощностью от 25 до 6300 кВа выделено более 15 гектаров.
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«Проект по запуску производства трансформаторов будет реализован компанией «Подмосковный трансформаторный завод». Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 млн рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода – 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до 5 тыс. трансформаторов ежегодно», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева