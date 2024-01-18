Отечественный производитель создал новую технологию для изготовления косметики

Фото: istockphoto.com/Tarzhanova
Российская компания, расположенная в Москве, разработала и внедрила новую технологию для изготовления косметических средств.
В частности, речь идёт о новой технологию окрашивания материалов для изготовления косметических гель-лаков.
Ранее россиянам раскрыли простую технология очистки столовых приборов. Как пишет utro.ru, просто и быстро почистить посуду может помочь вода из-под отваренной картошки.
А в Подмосковье запустят новое производство спортивных площадок на базе индустриального парка «Есипово».
Читайте также:
Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»
В Московской области планируют запустить новое производство спортивных площадок
В Подмосковье 85% сельхозтехники готово для весенне-полевых работ
«Мы сможем оказать поддержку отечественным предприятиям, изготавливающим декоративную косметику, и решить проблему импортозамещения косметического сырья», – приводит АГН «Москва» цитату генерального директора компании Елены Савенковой со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
А в Подмосковье запустят новое производство спортивных площадок на базе индустриального парка «Есипово».
Читайте также:
Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»
В Московской области планируют запустить новое производство спортивных площадок
В Подмосковье 85% сельхозтехники готово для весенне-полевых работ
Мелисса Тимофеева