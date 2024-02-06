В Подмосковье провели нетворкинг для женщин-предпринимателей

Фото: Ольга Шеметова
«Наш нетворкинг посетило около 50 человек, так как многие ищут площадки, где можно рассказать о себе. На нем мы создали микс из мероприятий, у каждого из которых была своя задача. Центральным действом стала бизнес-игра на прокачку своих предпринимательских навыков: продажи, реклама, самопрезнтация. Многие остались после мероприятия для установления взаимовыгодных контактов, партнерства и сотрудничества, в том числе наши гости из Балашихи и Мытищ», – рассказала лидер сообщества «Нежный бизнес» Екатерина Гущина.
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