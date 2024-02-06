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В Подмосковье провели нетворкинг для женщин-предпринимателей

06 февраля 2024, 11:44
Фото: Ольга Шеметова

Фото: Ольга Шеметова

«Продать след самолета в воздухе»: в Пушкино прошел большой нетворкинг для женщин-предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент.
Нетворкинг «Предприниматели в 2024 году» проходил ТРЦ «Акварель». В рамках мероприятия участникам была предоставлена возможность узнать о тенденциях бизнес-проектовна текущий год, а также пообщаться с коучами и наставниками и зарядиться мотивацией для открытия своего дела.

«Наш нетворкинг посетило около 50 человек, так как многие ищут площадки, где можно рассказать о себе. На нем мы создали микс из мероприятий, у каждого из которых была своя задача. Центральным действом стала бизнес-игра на прокачку своих предпринимательских навыков: продажи, реклама, самопрезнтация. Многие остались после мероприятия для установления взаимовыгодных контактов, партнерства и сотрудничества, в том числе наши гости из Балашихи и Мытищ», – рассказала лидер сообщества «Нежный бизнес» Екатерина Гущина.


Стоит отметить, что по итогам программы участники смогли повысить свои навыки в взаимодействии с другими предпринимателями и умело продавать свои продукты другим людям.

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#подмосковье
#бизнес
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В Подмосковье до конца февраля проведут более 160 ярмарок
06 февраля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

163 ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области до конца февраля, посетители смогут приобрести фермерскую продукцию и сувениры ручной работы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На подмосковных ярмарках продаётся натуральная молочная продукция, рыбные и мясные деликатесы, кондитерские изделия, а также изделия народных мастеров. На всех ярмарках в регионе местным производителям предоставляются льготные места», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Главной темой февральских ярмарок станет День защитника Отечества. Большинство ярмарок в последний месяц зимы будет организовано в городском округе Красногорск — 19. На втором месте по количеству ярмарок округ Щёлково – там их будет десять, а на третьем — Зарайск, где устроят восемь ярмарок.

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#ярмарки
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Малый и средний бизнес Подмосковья приглашают на обучение экспортной работе
06 февраля 2024, 10:21

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Образовательный акселератор «Экспортный форсаж» стартует в Московской области, программа предназначена для компаний малого и среднего бизнеса. Сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«В программу входит обучение основам экспортной работы и международного бизнеса. Кроме того, специалисты дадут практические знания и помогут составить план вывода продукции на экспорт», — говорится в сообщении.
Стать участниками образовательного акселератора смогут как действующие экспортёры, так и компании, ещё не выходившие на международный рынок. При этом все компании должны быть зарегистрированы на территории Подмосковья, работать не менее трёх лет с выручкой от 50 млн рублей и иметь товар на экспорт.

Обучение проводит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в очном и заочном формате. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Количество мест ограничено. Старт проекта — 27 февраля.

Подробности можно узнать у куратора проекта Дианы Габитовой по телефону: 8 (906) 831-23-14.

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#предприниматели
#бизнес
#московская область
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Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Германия становится беднее
06 февраля 2024, 09:11

Фото: iStock/arsenisspyros

Германия становится все беднее, так как не может обеспечить собственный экономический рост. Такое заявление сделал министр финансов страны Кристиан Линднер. Его слова передает Bloomberg.
«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — заявил Линднер.

Издание отмечает, что подобная информация, предоставленная министром, является свидетельством трудного положения немецкой экономики. Рост экономики в Германии прогнозируется слабым уже второй год после пандемии. Лиднер подчеркнул, что правительство должно сделать выводы из данного анализа.

Ранее министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. По словам Хабека, немецкая экономика находится в затруднительном положении из-за зависимости от топлива из РФ, а также из-за увеличения цен на энергию. Сообщается, что отрицательное влияние на экономику Германии оказывает нестабильность на мировых рынках.

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#экономика
#правительство
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#министр
#фрг
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Экономист Лобода: Отмена налога на длинные вклады может помочь сдержать инфляцию
05 февраля 2024, 18:35

Фото: istockphoto.com/prim91

Экономист Андрей Лобода заявил, что отмена налога на длинные вклады может помочь, в том числе, в сдерживании инфляции.
Эксперт считает, такой законопроект могут принять уже в этом году.

«Эта мера стимулирует долгосрочные сбережения, может отчасти помочь в сдерживании инфляции и поможет многим россиянам сформировать на будущее «подушку финансовой безопасности». Так что для государства будет выгодно принять такой закон», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Лобода.

Кроме этого, по его мнению, такая мера приведёт к увеличению количества таких вкладов в банках. При этом, Лобода подчеркнул, что долгосрочные вклады будут привлекательнее при укрепляющемся рубле.

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#эксперт
#закон
#вклады
#сбережения
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Финансист Бабин объяснил ослабление рубля
05 февраля 2024, 18:23

Фото: istockphoto.com/Larisa Rudenko

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что на ослабление рубля оказали влияние дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, а также информация о продаже бизнеса «Яндекс».
«В то же время импорт остаётся на относительно высоком уровне, а возросшие бюджетные расходы не позволяют сохранять курс рубля на текущих значениях или выше без слишком быстрого расходования Фонда национального благосостояния. Влияние сделки по «Яндексу» на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар.

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#доллар
#евро
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#курс рубля
#экономика
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В Подмосковье была расширена программа лояльности для самозанятых
05 февраля 2024, 17:59

Фото: istockphoto / mapo

Подмосковный Фонд микрофинансирования расширил программу лояльности для самозанятых. Об этом сообщила пресс-служба инвестиций Московской области.
В Подмосковье самозанятые теперь могут получить снижение ставки на 0,5% на 12 месяцев по бонусной программе.

«Программа снижения ставки распространяется на действующих заемщиков Фонда, получивших заем по программам «Самозанятый» и «Плательщики НПД». Уникальный код на участие в бонусной программе дается по каждому действующему договору займа и может быть использован 1 раз. Бонусная программа действует в случае заключения договора займа по программе «Самозанятый» с привлеченным самозанятым. В день заключения договора займа с Фондом в адрес действующего заемщика направляется дополнительное соглашение с новым графиком платежей по пониженной ставке», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что полный список мер поддержки для самозанятых можно найти на официальном сайте центра «Мой бизнес».

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В подмосковных индустриальных парках работают уже 1,5 тысячи компаний

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В подмосковных индустриальных парках работают уже 1,5 тысячи компаний
05 февраля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидентами подмосковных индустриальных парков в 2023 году стали более 170 компаний. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тысяч компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 млрд рублей. На предприятиях создадут более 12 тысяч рабочих мест», – уточнила Зиновьева.

По данным министерства, суммарная площадь индустриальных парков Московской области – 3,6 тысяч га. Их средний показатель заполняемости составляет 86,6%.

Подобрать площадку для размещения в индустриальных парках можно на инвестиционной карте Московской области.

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#московская область
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В Китае на закрытии фестиваля «Сделано в России» прошел концерт русского балета
05 февраля 2024, 16:50

Фото: пресс-служба российского экспортного центра

Фестиваль-ярмарка товаров «Сделано в России» в Китае закрылся гала-концертом с участием артистов балета. Об этом сообщила пресс-служба российского экспортного центра.
4 февраля состоялось торжественное закрытие фестиваля-ярмарки российских товаров под брендом «Сделано в России».

«Мы делаем ставку на синергию экспорта и мягкой силы. Культурные и спортивные достижения России формируют в сознании потребителя прямую ассоциацию с нашей продукцией, наполняют значением бренд «Сделано в России», делают его более многогранным и полным. <…>Гала-концерт стал важным символом российско-китайской дружбы», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В рамках гала-концерта артисты балета ведущих театров России представили жителям Даляня номера известных на весь мир произведений. Кроме этого, впервые за 40 лет русский балет показали в сопровождении китайского симфонического оркестра.

Стоит отметить, что в фестивали принимали участие 1,5 товаров от 150 компаний из 40 регионов России.

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#балет
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#закрытие
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#подмосковье
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Рост промышленного производства в Подмосковье составил около 14%
05 февраля 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Промышленное производство в Московской области выросло в 2023 год на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В прошлом году промпроизводство выросло на 13,7% по сравнению с 2022 годом. Традиционно, в секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался ещё более высоким — 15,6%», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.

При этом некоторые сферы обрабатывающей промышленности показали ещё более высокий рост. Например, производство компьютеров и прочей электроники выросло на 39,6%, а выпуск пластмассовых и резиновых изделий увеличился на 36,1%.

Кроме того, отмечается значительное развитие сферы металлургии и производства готовых изделий из металла — здесь рост составил более 20% по сравнению с показателями 2022 года.

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#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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