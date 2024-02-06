Малый и средний бизнес Подмосковья приглашают на обучение экспортной работе

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
«В программу входит обучение основам экспортной работы и международного бизнеса. Кроме того, специалисты дадут практические знания и помогут составить план вывода продукции на экспорт», — говорится в сообщении.Стать участниками образовательного акселератора смогут как действующие экспортёры, так и компании, ещё не выходившие на международный рынок. При этом все компании должны быть зарегистрированы на территории Подмосковья, работать не менее трёх лет с выручкой от 50 млн рублей и иметь товар на экспорт.
Подробности можно узнать у куратора проекта Дианы Габитовой по телефону: 8 (906) 831-23-14.
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