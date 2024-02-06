В Подмосковье до конца февраля проведут более 160 ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«На подмосковных ярмарках продаётся натуральная молочная продукция, рыбные и мясные деликатесы, кондитерские изделия, а также изделия народных мастеров. На всех ярмарках в регионе местным производителям предоставляются льготные места», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Главной темой февральских ярмарок станет День защитника Отечества. Большинство ярмарок в последний месяц зимы будет организовано в городском округе Красногорск — 19. На втором месте по количеству ярмарок округ Щёлково – там их будет десять, а на третьем — Зарайск, где устроят восемь ярмарок.
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