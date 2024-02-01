В Подмосковье с начала года выявили более 60 нелегальных гостиниц

Фото: пресс-служба Минимущества МО
«Примеров нелегального гостиничного бизнеса немало. Например, в Домодедове незарегистрированную гостинцу выявили на землях, разрешённым использованием которых было строительство бригадного дома. Это незаконно, в том числе и потому, что от вида использования земли зависят налоги», — подчеркнула глава министерства Наталья Адигамова.Всем собственникам обнаруженных нелегальных гостиниц было направлено предупреждение о недопустимости нарушений. В итоге восемь собственников начали использовать земельный участок по законному назначению, шесть собственников захотели изменить вид разрешённого использования (ВРИ) земли под коммерческую деятельность, а двое собственников уже поменяли ВРИ участка и легализовали свои отели.
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