В Подмосковье выделят около 2 тыс участков земли для многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В этом году мы планируем передать более 280 гектаров пяти городским округам: 186 гектаров областной земли получит Чехов, 60 гектаров — Раменский, 24 гектара — Клин, 10 гектаров — Воскресенск и 0,3 га ЗАТО «Восход», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.В министерстве отметили, что в 2023 году в Московской области земельные участки получили более 2,3 тыс. многодетных семей.
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