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В Подмосковье у нерадивых владельцев сельхозугодий планируют изъять 400 участков земли

23 января 2024, 13:49
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около 400 участков земли сельскохозяйственного назначения в Московской области планируется изъять у владельцев и пользователей из-за захламления и нецелевого использования, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Изъятию подлежат участки, на 50 и более процентов заросшие сорняками, а также на 20 и более процентов захламлённые. (…) В этом году в планы по изъятию попало не менее 400 участков сельхозназначения», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.

В наступившему году подмосковные земельные инспекторы проверят 2,2 тыс. земельных участков. Если на них будут обнаружены нарушения, земли изымут, чтобы вновь вовлечь в сельскохозяйственный оборот.

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#земельные участки
#наталья адигамова
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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Главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы замороженных российских активов
Bloomberg: главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы активов России
23 января 2024, 14:46

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Главы МИД стран Евросоюза согласились на введение налога на доходы от замороженных активов России, при этом сами активы конфисковать не будут. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе», - говорится в сообщении.

При этом некоторые страны, в том числе Германия, выступили против конфискации самих российских активов, что связано с юридическими проблемами.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС скоро завершат подготовку к использованию замороженных активов России. По его словам, государства достигли политического соглашения о завершении работ по использованию российских активов. Он уточнил, что это соглашение основано на предложении, представленном в декабре, и акцентируется на возможности использования доходов.

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#соглашение
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#германия
#ес
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Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
23 января 2024, 11:00

Фото: istockphoto/Kolya Gerasimov

Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей подготовил и намеревается провести в стране более 300 реформ, которые будут иметь шоковый эффект. Он надеется таким образом справиться с экономическим кризисом.
В настоящее время инфляция в стране превысила 211%, что является абсолютно максимальным показателем за последние 30 лет. По словам министра экономики Луиса Капуто, экстренные меры нового правительства, в том числе девальвация песо, поможет Аргентине избежать окончательной катастрофы и вернуть стабильность. Однако эксперты сильно в этом сомневаются, передает РИА Новости. На момент прихода Милея к власти 40% населения страны находились за чертой бедности.

Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

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#туризм
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#запрет
#эксперты
#инфляция
#меры
#аргентина
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Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу валютной выручки
Кабмин предложит продлить обязательную продажу экспортёрами валютной выручки
23 января 2024, 10:47

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России решило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами до конца текущего года. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, введённые меры были достаточно эффективны и помогли достичь стабилизации ситуации на внутреннем валютной рынке. Этого удалось добиться благодаря достижению достаточного уровня валютной ликвидности.

Белоусов подчеркнул, что российские экспортёры выполняют требования, согласно указу президента Владимира Путина. За счёт этого был покрыт дефицит валюты, которая необходима импортёрам для сохранения поставок товаров в Россию.

Также в правительстве высоко оценивают эффективные результаты указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрам, который был введёт в октябре прошлого года.

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#экспорт
#россия
#экономика
#правительство
#валюта
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Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС, пишут СМИ
WSJ: Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС
22 января 2024, 22:04

Фото: iStock/ValleraTo

Украина может остаться без денег всего за несколько месяцев, если США и ЕС перестанут ее поддерживать, что приведет к экономическому коллапсу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских экономистов и чиновников.
Согласно сообщению, в 2024 году на Украине сформируется дефицит бюджета в размере 40 млрд долларов. Уточняется, что 30 млрд из этой суммы планировалось покрыть за счет США и ЕС.

«Ни Вашингтону, ни Брюсселю пока не удается согласовать пакеты помощи, в то время как Киеву нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий», - говорится в статье.

При этом уточняется, что в случае прекращения США и странами ЕС Украины, в стране закончатся деньги в течение нескольких месяцев. В результате чего киевские власти будут вынуждены прибегнуть к болезненным экономическим методам.

Таким образом, издание считает, что Украина в конечном итоге начнет печатать деньги, что приведет к экономическому коллапсу в стране.

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#сша
#деньги
#выплаты
#украина
#дефицит
#счёт
#ес
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ООН открыла счет в Совкомбанке и начала проводить расчеты в рублях
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях
22 января 2024, 21:58

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях. Информация следует из сообщения Совкомбанка.
Отмечается, что Совкомбанк обратился в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в американской валюте взносы в международные некоммерческие компании. По просьбе коммерческой организации Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из банков РФ.

Напомним, Совкомбанк является универсальным банком, который входит в ТОП-10 российских банков по объему активов. После начала спецоперации на Украине США и другие государства ввели «блокирующие» санкции против него и ряда других кредитных организаций.

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ЦБ: годовая инфляция в декабре 2023 года составила 7,42%

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#санкции
#инфляция
#счёт
#рф
#оон
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Россиянам объяснили отсутствие январского роста цен на автомобили
74.ru: автодилеры отказались от повышения цен из-за затоваривания
22 января 2024, 21:37

Фото: iStock/Fahroni

Причиной отказа автодилеров от традиционного в январское время повышения цен стало затоваривание. Об этом сообщает 74.ru.
Сообщается, что из-за скопившегося запаса автомобилей, который соответствует двухмесячному уровню продаж, порядка 35% ввезенных в прошлом году в РФ китайских машин остались на складах к началу текущего месяца. По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, данная ситуация подтолкнет дилеров идти на уступки клиентам, чтобы не «морозить» деньги.

Отмечается, что цены на автомобили могут снизиться, однако это произойдет точечно и на не слишком серьезные суммы. Примечательно, что даже малого снижения цен не стоит ждать от российских автопроизводителей.

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#деньги
#автомобили
#фас
#цены
#инфляция
#автоваз
#рф
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ЦБ: годовая инфляция в декабре 2023 года составила 7,42%
22 января 2024, 20:40

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Годовая инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42%, в декабре показатель замедлился до 0,73%, следует из анализа Банка России.
Отмечается, что в декабре прошлого года потребительские цены увеличились на 0,73%, а в ноябре — на 1,11%. По данным регулятора, показатели инфляции объясняются «снижением устойчивой составляющей роста цен, и замедлением удорожания товаров и услуг с волатильными ценами». Банк России подчеркивает, что из-за высокого внутреннего спроса темпы роста цен оставались высокими по широкому спектру продукции и услуг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что накануне обсуждал экономическую ситуацию с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Говоря об инфляции, глава государства отметил, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению.

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#инфляция
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ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей
22 января 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
Отмечается, что финансовые средства уже поступили в бюджет государства. Согласно информации источника, компания навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент организации.

Политика маркетплейса запрещала разработчикам iOS-приложений уведомлять клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также пользоваться другими способами оплаты.

Напомним, Apple была признана нарушителем антимонопольного законодательства в РФ летом 2022 года. Причиной стали жесткие ограничения для разработчиков приложений, установленные компанией в App Store.

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Подмосковные учёные могут побороться за грант на 10 млн рублей
22 января 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Размер одного гранта составляет 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Для помощи в реализации научных и инновационных проектов, особо значимых для региона, на конкурсной основе предоставляется грант на 10 млн рублей. Инициатива стартовала в 2014 году. Сегодня гранты на сумму 535 млн рублей получили уже более 100 проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди условий получения грантовой поддержки – регистрация организации на территории Московской области, наличие производственных мощностей и другие. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем не должен быть менее 20% от суммы гранта.

Требованиях к документам и к процедуре подачи заявки можно найти на сайте министерства, а дополнительную информацию получить по телефону 7 (498) 602-06-04 (доб. 54202).

Приём заявок продлится до 20 февраля.

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