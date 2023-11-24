В Подмосковье в феврале заработает шинный центр для крупногабаритной техники

Фото: Мининвест МО
В Богородском городском округе появится шинный центра для карьерной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Его строительство. завершила компания «Алато», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В комплексе будут проводить обслуживание техники, установку и ремонт шин. В его строительство и запуск компания инвестировала 100 млн рублей. Сейчас в здании идут отделка внутренних помещений. Запустить объект планируют в феврале будущего года. На нём будет создано около 50 рабочих мест», – рассказали в министерстве.Среди клиентов компании «Алато» – Мосгортранс, аэропорт «Внуково», Почта России, Мослифт, Сбербанк, МЧС и другие ведомства. После уходя многих зарубежных игроков с российского шинного рынка компания занялась переориентацией на отечественных производителей шин.
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