Подмосковных производителей пригласили на экспортный форум «Сделано в России»

В Москве 14 октября состоится Международный экспортный форум «Сделано в России». Участие в нём примут отечественные предприниматели и эксперты сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На форум приглашаются региональные производители и предприниматели. Участникам во время бизнес-лекций расскажут, как выйти на международные рынки, увеличить экспорт товаров и масштабировать бизнес в меняющихся условиях.
Онлайн-регистрация участников доступна до 5 октября. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.
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«Деловая программа предусматривает сессии от экспертов-практиков, круглые столы, общение с иностранными партнёрами, бизнес-игру, а также ярмарку продуктов, товаров народного потребления и продукции художественных промыслов», – поделились в министерстве.
Онлайн-регистрация участников доступна до 5 октября. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.
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Лора Луганская