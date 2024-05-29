В Подмосковье запустили онлайн-сервис по промышленному туризму

В Московской области запустили онлайн-сервис «Промышленное кольцо Подмосковья», который поможет познакомиться с предприятиями региона и записаться на экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«С помощью этого сервиса можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий. Сервис размещён на инвестиционном портале Московской области», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сейчас в сервисе представлено около 10 промышленных площадок. Среди них – Истринская сыроварня, Дулёвский фарфоровый завод, Жостовская фабрика, Объединение «Гжель», Загорский трубный завод, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и другие.
В прошлом году в Мининвесте сообщали, что к 2025 году планируется довести количество компаний-участников программы промтуризма в Подмосковье до как минимум 30. Число туристов предполагается увеличить до 25 тыс. в будущем году, а число посещающих промпредприятия школьников – до 3 тыс.
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Лора Луганская