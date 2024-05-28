Подмосковному бизнесу разъяснили правила обеспечения работников местами проживания

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В подмосковном Главгосстройнадзоре разъяснили представителям бизнеса Стандарт обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства в Московской области. Документ размещён на сайте ведомства. Он должен помочь предпринимателям реализовать строительные проекты.
Стандарт разработали совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом. Он был утверждён Постановлением правительства региона ещё 26 февраля, однако вызывал у регионального бизнеса вопрос, как правильно применять его на практике.
Стандарт касается складов и оптово-распределительных центров площадью более 30 тыс. кв. м.
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Стандарт касается складов и оптово-распределительных центров площадью более 30 тыс. кв. м.
«Для рабочих по новому стандарту должны быть построены общежития. В строительный план земельного участка под склад необходимо включить проект общежития для рабочих. В противном случае застройщику не выдадут разрешение на строительство. Застройщикам, склады которых находятся в процессе возведения, также рекомендуется построить общежития для строителей», – говорится в сообщении.Как указали в надзорном ведомстве, помочь в получении земли под общежитие на прилегающих к действующему складу территориях может региональный Центр содействия строительству.
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Лора Луганская