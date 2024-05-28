В Шатуре откроют производство по пошиву военной формы

Экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) составил более 60 миллионов тонн и уже превышает показатели аналогичного периода прошлого сельхозгода на более чем 10 миллионов тонн. Об этом председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин сообщил в беседе с «Интерфаксом».