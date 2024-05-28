В Шатуре откроют производство по пошиву военной формы

Фото: пресс-служба г. о. Шатура
В Шатуре откроется новое швейное производство, где будут шить форму для военнослужащих российской армии по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии открытия фабрики «Эко-Текс» с её гендиректором Евгенией Щербининой познакомились заместители главы муниципалитета Александр Титов и Василий Косолапов.
Производитель уже третий год выпускает подобную продукцию совместно с «Концерном Калашников» в других городах России. Компания наращивает производство, и теперь такая фабрика появилась и в Шатуре.
На новую фабрику набирают швей, технологов и других специалистов. Администрация городского округа готова помочь в поиске квалифицированных кадров. Выпускники Шатурского энергетического техникума в ближайшем будущем смогут устроиться на работу в «Эко-Текс».
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Производитель уже третий год выпускает подобную продукцию совместно с «Концерном Калашников» в других городах России. Компания наращивает производство, и теперь такая фабрика появилась и в Шатуре.
«У нас будет работать швейный цех полного цикла – от раскроя до пошива и упаковки. Планируется выпускать более 300 тыс. изделий в год. На фабрике будут шить всю необходимую одежду для бойцов российской армии – от нижнего белья до толстых тёплых зимних курток. В проекте также – пошив молодёжной одежды», – поделилась планами Щербинина.Как уточнили в администрации, новое производство откроется на месте старой швейной фабрики. Полуразрушенные помещения отремонтировали, заменили электропроводку. Фабрика наладила сотрудничество с поставщиками. Скоро там установят оборудование и доставят материалы. Производство планируют начать к концу июня.
На новую фабрику набирают швей, технологов и других специалистов. Администрация городского округа готова помочь в поиске квалифицированных кадров. Выпускники Шатурского энергетического техникума в ближайшем будущем смогут устроиться на работу в «Эко-Текс».
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Лора Луганская