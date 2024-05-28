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В Шатуре откроют производство по пошиву военной формы

28 мая 2024, 18:16
Фото: пресс-служба г. о. Шатура

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

В Шатуре откроется новое швейное производство, где будут шить форму для военнослужащих российской армии по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии открытия фабрики «Эко-Текс» с её гендиректором Евгенией Щербининой познакомились заместители главы муниципалитета Александр Титов и Василий Косолапов.

Производитель уже третий год выпускает подобную продукцию совместно с «Концерном Калашников» в других городах России. Компания наращивает производство, и теперь такая фабрика появилась и в Шатуре.


«У нас будет работать швейный цех полного цикла – от раскроя до пошива и упаковки. Планируется выпускать более 300 тыс. изделий в год. На фабрике будут шить всю необходимую одежду для бойцов российской армии – от нижнего белья до толстых тёплых зимних курток. В проекте также – пошив молодёжной одежды», – поделилась планами Щербинина.
Как уточнили в администрации, новое производство откроется на месте старой швейной фабрики. Полуразрушенные помещения отремонтировали, заменили электропроводку. Фабрика наладила сотрудничество с поставщиками. Скоро там установят оборудование и доставят материалы. Производство планируют начать к концу июня.

На новую фабрику набирают швей, технологов и других специалистов. Администрация городского округа готова помочь в поиске квалифицированных кадров. Выпускники Шатурского энергетического техникума в ближайшем будущем смогут устроиться на работу в «Эко-Текс».

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#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#армия
Подмосковному бизнесу разъяснили правила обеспечения работников местами проживания
28 мая 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В подмосковном Главгосстройнадзоре разъяснили представителям бизнеса Стандарт обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства в Московской области. Документ размещён на сайте ведомства. Он должен помочь предпринимателям реализовать строительные проекты.
Стандарт разработали совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом. Он был утверждён Постановлением правительства региона ещё 26 февраля, однако вызывал у регионального бизнеса вопрос, как правильно применять его на практике.

Стандарт касается складов и оптово-распределительных центров площадью более 30 тыс. кв. м.
«Для рабочих по новому стандарту должны быть построены общежития. В строительный план земельного участка под склад необходимо включить проект общежития для рабочих. В противном случае застройщику не выдадут разрешение на строительство. Застройщикам, склады которых находятся в процессе возведения, также рекомендуется построить общежития для строителей», – говорится в сообщении.
Как указали в надзорном ведомстве, помочь в получении земли под общежитие на прилегающих к действующему складу территориях может региональный Центр содействия строительству.

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#московская область
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Половина российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на Подмосковье
28 мая 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Примерно 50% от суммарного объёма российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на работающие в Подмосковье предприятия. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время визита в Ташкент.
Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьёвым участвовала в узбекской столице в заседании Совета регионов двух стран. Подмосковье – давний внешнеэкономический партнёр Узбекистана.
«По экспорту некоторых товарных категорий наш регион в прошлом году занял очень серьезные позиции в общем объёме российских поставок. Так, в фармацевтическом сегменте на подмосковный экспорт приходится около половины. Ещё более значительные показатели – по продуктам питания. На долю Подмосковья приходится 73% экспорта всей мясной продукции России, 36% молочной и 28% прочей продукции АПК», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что предприятия Московской области активно экспортируют в Узбекистан фармацевтическую продукцию, вагоны для метро, изделия из древесины, парфюмерию, косметику и многое другое. В свою очередь Узбекистан поставляет в Подмосковье хлопок, овощи и фрукты, вату, войлок, трикотажное полотно и текстиль.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
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ЦБ РФ расширит максимальный лимит одной операции для физлиц в СБП
ЦБ РФ расширит максимальный лимит одной операции для физлиц в СБП до 30 млн руб
28 мая 2024, 15:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России планирует увеличить лимит одной операции для физлиц в Системе быстрых платежей (СБП) с одного миллиона до 30 миллионов рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках. Соответствующий проект опубликовал на сайте Центробанка.
Кроме того, расширенный лимит будет действовать для переводов физлиц на специальный счёт оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому будет выступать отправитель.

В Центробанке уточнили, что проект будет рассматриваться с 28 по 30 мая включительно. Документ вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Напомним, что 1 мая вступил в силу закон, который обязывает банки переводить без комиссии средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие банки на сумму, не превышающую 30 миллионов рублей.

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#банк россии
#законопроект
#россияне
#экономика
#деньги
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Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
28 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Отмечается, что документ был подготовлен при работе над выполнением поручений, данных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что продление данной программы на ещё семь лет станет важным решением, которое поспособствует повышению уровня доступности жилья для многодетных семей.

Принятый закон продлевает до 31 декабря 2030 года выплату гражданам России 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей. По итогам 2023 года, такие выплаты были предоставлены порядка 190 тысяч раз, сообщал премьер-министр России михаил Мишустин.

Продление данной нормы по финансово-экономическому обоснованию потребует дополнительных расходов из госбюджета на 2024-2030 годы в общем объёме 647,9 миллиарда рублей.

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#многодетная семья
#госдума
#закон
#выплаты
#ипотека
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«Прорыв»: Россия нарастила экспорт зерна
Экспорт зерна из России с начала сельхозгода на 10 млн тонн превысил прошлый год
28 мая 2024, 12:14

Фото: iStock/Orientaly

Экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) составил более 60 миллионов тонн и уже превышает показатели аналогичного периода прошлого сельхозгода на более чем 10 миллионов тонн. Об этом председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин сообщил в беседе с «Интерфаксом».
Он подчеркнул, что российский экспорт прибавил свыше пяти миллионов тонн по пшенице и столько же по фуражным культурам – ячмень и кукуруза. Такие показатели, по его словам, стали прорывом в текущем сельхозсезоне.

По словам Зернина, наращивание показателей показывает миру, что Россия является лидером не только по экспорту пшеницы, но и по поставкам других зерновых и зернобобовых культур.

Также он добавил, что Россия расширяет рынки сбыта. Так, заметно выросли поставки в страны Азии, Латинской Америки и Африки к югу от Сахары. Также были возобновлены поставки в Индонезию, Марокко, Эритрею и Китай.

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#зерно
#экспорт
#россия
#экономика
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В России хотят ввести сбор за использование иностранного софта
В Минцифры поддержали введение сбора с компаний за иностранный софт
28 мая 2024, 11:32

Фото: iStock/nikkimeel

Российские компании, использующие иностранное программное обеспечение, должны платить дополнительные сборы за отказ от перехода на отечественные софты. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил в хоже TAdviser SummIT.
Такая мера, по его словам, позволит уравнять на российском рынке местные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли справиться с конкуренцией. При этом он признал, что такое решение станет непопулярным, в связи с тем, что бизнес уже научился обходить запреты и поддерживать работоспособность зарубежного программного обеспечения.

Шадаев подчеркнул, что без финансовых стимулов компании не смогут отказаться от привычного им софта, а помимо сбора, такие стимулы также должны иметь налоговые мотивации. В частности, предлагается снизить налоговые нагрузки на компании, внедряющие российский софт.

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#россия
#компании
#программирование
#it
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В России могут ввести акциз на медицинский спирт для борьбы с нелегальным алкоголем
Минфин РФ предложил ввести акциз на медицинский спирт
28 мая 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В российском минфине предложили сделать подакцизными медицинский спирт и спиртосодержащие препараты, которые не включены в специальный правительственный перечень. Как сообщило издание «Ведомости», поправки направлены на борьбу с нелегальной алкогольной продукцией путем сокращения источников ее производства.
Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев рассказал, что нелегальный алкоголь производится из этанола, который по закону обложен нулевой акцизной ставкой, если его продавать производителям лекарственных препаратов.

По оценкам СПАП, из медицинского спирта изготавливают около 20% алкогольной продукции в РФ, а ее стоимость на 70% дешевле, нежели облагаемая акцизом водка.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступала за то, чтобы ввести акцизы на этиловый спирт. Представители фармацевтической отрасли отметили, что такая мера приведет к подорожанию в том числе и лекарств из списка важнейших и жизненно необходимых.

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#россия
#минфин
#спирт
#лекарства
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Зюганов заявил, что Путин выступит на ПМЭФ 7 июня
28 мая 2024, 11:02

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в период с 5 по 8 июня. Об этом в рамках заседания фракции сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме»,– сказал Зюганов.

В 2024 году программа ПМЭФ охватит широчайший круг вопросов от технологической трансформации и международных экономических отношений до приоритетных направлений соцразвития и жизни современного общества. Главной темой мероприятия — «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

К слову, спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что ПМЭФ продемонстрировал провал планов Запада по изоляции РФ разрыву экономики страны «в клочья».

Российский лидер не раз заявлял, что будущее за многополярным миром.

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#россия
#пмэф
#владимир путин
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Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России
«Известия»: с июня турецкие банки возобновят прием платежей по ряду категорий
28 мая 2024, 08:19

Фото: istock / Elena Chelysheva

Банки Турции пообещали бизнесу России расширить прием платежей в скором будущем. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, приводит его слова издание «Известия».
Кроме того, по словам Разумовского, Турция вскоре внесет в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. По информации издания, соответствующие договоренности с турецкой стороной были достигнуты еще в мае, однако транзакции по новому перечню еще не принимаются.
Информацию об изменениях в приеме платежей также подтвердил директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Он рассказал, что на российский рынок вновь может начать поступать продукция автомобильного и машиностроительного секторов.

Ранее сообщалось, что Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, таким образм, помогая России обходить нефтяное эмбарго. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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