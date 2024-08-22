В Подольске устанавливают первую в Подмосковье сверхпрочную спортивную площадку

Первый спорткомплекс из алюминия особой прочности начали устанавливать в общественном пространстве Московской области. К работам приступила компания «КЕНГУРУ.ПРО», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Площадку из четырёх блоков откроют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск.