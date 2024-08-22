В Подольске устанавливают первую в Подмосковье сверхпрочную спортивную площадку

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Первый спорткомплекс из алюминия особой прочности начали устанавливать в общественном пространстве Московской области. К работам приступила компания «КЕНГУРУ.ПРО», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Площадку из четырёх блоков откроют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск.
«К производству площадок из анодированного алюминия компания приступила в начале этого года. В разработку технологии, запуск линии и сертификацию нового оборудования компания инвестировала около 20 млн. рублей. К концу года «КЕНГУРУ.ПРО» планирует увеличить долю алюминиевой продукции в общем портфеле изделий до 15%», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В процессе испытаний комплексы нового поколения показали высокую износоустойчивость и гарантию качества не менее 50 лет.
«Площадка «Коледино» находится в начале своего развития. Ожидается, что через несколько лет она будет одной из новых привлекательных территорий, сконцентрировавших не только рабочие места, но и рекреационные зоны, где занятия спортом будут доступны для всех», – отметил гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.Спортплощадки из анодированного алюминия – уникальная техническая и инженерная разработка компании. В рамках выпуска своей продукции предприятие сотрудничает с российской алюминиевой компанией РУСАЛ.
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Лора Луганская