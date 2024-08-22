Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Программа работает с 1 июня прошлого года. Она направлена на предоставление субъектам малого и среднего бизнеса зданий или помещений в аренду по льготной ставке для ведения предпринимательской деятельности.
По условиям программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и требующие ремонта или реконструкции. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание – на 15. Если износ объекта более 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 кв. м. в год, если менее 80%, то ставка аренды равна ставке налога на имущество.
Там же можно подать заявку онлайн на получение выбранного объекта. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
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«За этот период мы передали бизнесу в льготную аренду 234 объекта. Получателями объектов стал 161 предприниматель. То, что некоторые бизнесмены берут в аренду не один объект, свидетельствует об эффективности программы. Заявленный объём инвестиций в проекты компаний превышает 1,1 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест – 990», – рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По условиям программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и требующие ремонта или реконструкции. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание – на 15. Если износ объекта более 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 кв. м. в год, если менее 80%, то ставка аренды равна ставке налога на имущество.
«За год с лишним объекты недвижимости предоставлены предпринимателям на территории 37 городских округов. Выкуп объекта можно произвести через 1,5 года после ремонтных работ или после работ по восстановлению в срок, не превышающий три года с даты заключения договора аренды», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.На полученных объектах предприниматели планируют вести деятельность в самых разных сферах – от торговли и предоставления услуг до размещения производственных мощностей. Подобрать помещение или здание в рамках программы поддержки можно на инвестиционной карте Московской области.
Там же можно подать заявку онлайн на получение выбранного объекта. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
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Лора Луганская