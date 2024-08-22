Часть средств с продаж на форуме «100% Креатив» отправят в приграничные регионы

Фото: пресс-службы Мининвеста МО
На Живописной набережной в Красногорске 23 августа пройдёт форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. 45 участников из разных уголков Подмосковья представят на выставке-ярмарке в рамках форума свои изделия и услуги.
Форум соберёт на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития и предпринимателей Московской области. Главной темой станет поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий.
Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте.
Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Московская областная дума.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в Подмосковье в сфере креативных индустрий заняты около 22 тыс. МСП. Регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. Сегодня эти компании реализуют проекты в дизайне, искусстве, моде, фото и видео, IT, маркетинге, журналистике и издательском деле, а также кино.
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Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте.
«Часть средств с продаж на выставке-ярмарке направят на помощь жителям приграничных регионов в рамках подмосковной акции «Доброе дело». На собранные деньги закупят самое необходимое – детскую одежду, лекарства, средства личной гигиены и многое другое», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Те, кто не сможет посетить форум, но хочет помочь жителям, может сделать это на сайте проекта.
Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Московская областная дума.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в Подмосковье в сфере креативных индустрий заняты около 22 тыс. МСП. Регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. Сегодня эти компании реализуют проекты в дизайне, искусстве, моде, фото и видео, IT, маркетинге, журналистике и издательском деле, а также кино.
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Лора Луганская