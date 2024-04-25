В правительстве РФ обсуждают отмену курсовой ренты при экспорте угля

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Правительство РФ обсуждает меры поддержки угледобывающей отрасли, в том числе, отмену курсовых пошлин на уголь из-за убытков при экспорте топлива, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что правительство может отменить ренту уже с 1 мая текущего года, однако отмена может стать временной мерой. Как считают аналитики, это существенно не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В особенности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на два процентных пункта с начала 2024 года.
Данная мера может быть введена на фоне снижения мировых цен на топливо одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.
В настоящее время экспортеры дополнительно платят 4-7 процентов в зависимости от курса рубля, но при менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой.
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Данная мера может быть введена на фоне снижения мировых цен на топливо одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.
В настоящее время экспортеры дополнительно платят 4-7 процентов в зависимости от курса рубля, но при менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой.
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Екатерина Коршунова