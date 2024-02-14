Экспозицию «Уголь Донбасса» представили на подмосковном стенде выставки «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» смогли познакомиться с проектом художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса». Это серия портретов героев СВО, волонтёров и медиков. Они написаны углём, так как Донбасс – крупнейшее месторождение этой породы в Европе.
«В декабре Сергей представил свои работы на II межрегиональном гражданско-патриотический форуме «Патриот – это Я», который прошёл в Доме правительства Московской области. Автор смог приблизить зрителя к героям, которые находятся на передовой, рассказать о волонтёрах, помогающим бойцам, о людях, живущих на прифронтовых территориях. Для нас очень важно поддерживать такие патриотические проекты. Поэтому мы решили предоставить Сергею площадку здесь, на выставке «Россия», чтобы как можно больше людей познакомилось с его творчеством», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Марченко – участник многочисленных российских и зарубежных выставок. Его работы хранятся в частных собраниях российских и зарубежных ценителей искусства. Эксперты отмечают, что некоторые полотна художника тематически и стилистически перекликаются с творениями Поленова, Левитана, Серова и Коровина.
Одним из новых героев проекта «Уголь Донбасса» стал участник СВО Денис. Он штурмовал Макеевку, сражался под Артёмовском, потом был переброшен в направлении Авдеевки, был ранен. Сейчас восстанавливается в отпуске.
«Первый раз стал участником такого проекта. Просто пришёл на выставку, пригласили попозировать, и я из любопытства согласился. Не ожидал, что портрет напишут так быстро и так красиво. Честно говоря, понравилось. Автор смог точно передать мое внутренне состояние, когда я только пришёл с передовой», – рассказал Денис.Ещё одним героем стал инструктор проекта «Технологии выживания / Тактическая медицина» с позывным Жан.
«Мне посчастливилось пообщаться с художником до начала работы, и это способствовало тому, что я всецело открылся для написания портрета, постарался передать всю свою энергию. Не скрою, было тяжело, но оно того стоило. Портрет потрясающий. Рисунок – самый быстрый способ передачи информации», – уверен Жан.Ранее сообщалось, что в среду на Международной выставке «Россия» прошла пленарная сессия Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений.
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Лора Луганская