В США предупредили о риске для доллара из-за конфискации российских активов

Шкалу НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в Российской Федерации могут разрешить до 3-5ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта. Об этом свидетельствует исследование АКРА «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ», сообщает РИА Новости.