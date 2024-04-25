В США предупредили о риске для доллара из-за конфискации российских активов

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Экономисты рассказали, что существует риск дедолларизации из-за возможной конфискации российских активов в США. Об этом сообщает Bloomberg.
Сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад заявил, что Вашингтон стремится превратить американскую валюту в оружие посредством захвата долларовых резервов. Прасад утверждает, что данный фактор заставит соперников США задуматься о дедолларизации.
Аналитики JPMorgan выразили мнение, что дедолларизацию ускорит Китай. Они напомнили, что в настоящее время порядка 70% платежей в процессе международной торговли Пекина производятся в долларах.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов Российской Федерации. Отмечается, что документ допускает передачу средств Украине на восстановление государства.
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Аналитики JPMorgan выразили мнение, что дедолларизацию ускорит Китай. Они напомнили, что в настоящее время порядка 70% платежей в процессе международной торговли Пекина производятся в долларах.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов Российской Федерации. Отмечается, что документ допускает передачу средств Украине на восстановление государства.
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Екатерина Коршунова