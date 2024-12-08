В Россельхозбанке поделились, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay

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В октябре по картам UnionPay клиенты Россельхозбанка потратили в Италии больше 2,2 миллиарда рублей, передали РИА Новости в кредитной организации.
«Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия. В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей», — обратили внимание представители кредитной организации.
Подчёркивалось, что практически в 87% случаев граждане России приобретали одежду, средний чек одной покупки составлял 155 тысяч рублей.
На втором месте расположились покупки непродовольственных товаров – это канцтовары, игрушки. Их средний чек равен около 81 тысячи рублей, а доля в общем обороте 4,7%. Доля покупок товаров для дома оказалась 2,1%, а их средний чек — 100 тысяч рублей. Сервисы и услуги составили долю в 1,4%, средний чек равнялся 71 тысячи рублей.
Траты на отели и супермаркеты замыкают топ среди покупок граждан РФ по картам UnionPay – их доля была по 1%, а средние чеки 54 тысячи и 10 тысяч рублей.
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