Sarganserländer: иностранцы в рамках чёрных туров посещают места сражений на Украине

Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наёмникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухие пайки, которых тоже часто не хватает.