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Европейцы и американцы приобретают так называемые «чёрные туры», чтобы в качестве развлечения посетить места сражений на Украине, сообщила швейцарская газета Sarganserländer.
На Западе пользуются популярностью «чёрные туры», которые предлагает примерно десяток украинских туристических фирм. В рамках подобных туров граждане Евросоюза посещают места прошлых или настоящих боестолкновений под Киевом или Харьковом.
Журналисты побеседовали с 23-летним испанским блогером Альберто Бласко Вентасом, который посетил разрушенный мост через реку Ирпень в Киевской области.
Одно из таких украинских агентств в 2024 году провело туры примерно для 30 человек из Соединённых Штатов Америки и Европы.
Один тур без учёта расходов на дорогу стоит в где-то от 150 до 250 евро, часть денеш якобы идет на помощь украинской армии.
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Журналисты побеседовали с 23-летним испанским блогером Альберто Бласко Вентасом, который посетил разрушенный мост через реку Ирпень в Киевской области.
«И Бласко Вентас далеко не единственный военный турист на Украине — все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами», — говорилось в материле газеты.
Одно из таких украинских агентств в 2024 году провело туры примерно для 30 человек из Соединённых Штатов Америки и Европы.
Один тур без учёта расходов на дорогу стоит в где-то от 150 до 250 евро, часть денеш якобы идет на помощь украинской армии.
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Ольга Енгалычева