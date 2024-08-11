В России началось серийное производство БПЛА-тяжеловеса

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Конструкторское бюро "Око" объявило о начале серийного производства в России тяжелого беспилотника самолетного типа «Привет-82XL», передает информационное агентство ТАСС.
Как отмечают эксперты, беспилотник оснащен полезной нагрузкой до 10 килограммов.
Ранее, на выставке в Москве, был продемонстрирован легкий разведывательный беспилотник «Воробей», работающий на нестандартных частотах.
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«В зоне спецоперации (СВО) "Привет-82XL" на данный момент не применяется, готовится запуск серийного производства дрона», – отметили они.
Ранее, на выставке в Москве, был продемонстрирован легкий разведывательный беспилотник «Воробей», работающий на нестандартных частотах.
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Александр Климов