В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – заявил губернатор.
По словам Артомонова, в Липецкой области продолжают ликвидировать обломки беспилотника после атаки. В связи с этим он рассказал о громких взрывах, которые слышали местные жители, и призвал их не беспокоиться.
В ночь на пятницу, 9 августа, украинские войска начали массированную атак у на Липецк. В результате погиб один человек, еще один находится в критическом состоянии.
Читайте также:
В Киеве повторно объявили воздушную тревогу
На Украине прогремел ряд взрывов
В одном из районов Курской области организовали выезд жителей
Александр Климов