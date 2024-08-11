В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

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Ночью в Киеве была повторно объявлена тревога, передает РИА Новости.
Ранее в Киеве прогремел ряд взрывов. Также взрывы зафиксировали в Полтавской области Украины.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, помимо Киева, тревога была объявлена также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
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Александр Климов