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В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

11 августа 2024, 03:25
Фото: istock / Harry Wedzinga

Фото: istock / Harry Wedzinga

Ночью в Киеве была повторно объявлена тревога, передает РИА Новости.


Ранее в Киеве прогремел ряд взрывов. Также взрывы зафиксировали в Полтавской области Украины.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, помимо Киева, тревога была объявлена также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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В Киеве прогремели взрывы
Reuters: в Киеве прозвучало множество взрывов
11 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/aapsky

Взрывы прогремели в Киеве, сообщило агентство Reuters на основе данных очевидцев.
Ранее стало известно, что над Курском была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Раздалось около 10 взрывов. Незадолго до этого было объявлено о ракетной опасности.

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На Украине прогремел ряд взрывов
«Общественное»: в Харькове и Сумах прогремел ряд взрывов
10 августа 2024, 23:42

Фото: iStock/trikolor

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины, сообщает украинское издание «Общественное».
Серия взрывов прозвучала в Сумах и Харькове, предположительно, за пределами города. Другой информации на данный момент не поступила.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровых преобразований Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также в некоторых районах Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.

Ранее взрыв произошел в Харькове во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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#киев
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Минобороны Украины планирует создание онлайн-военкомата
10 августа 2024, 23:19

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Министерство обороны Украины планирует превратить приложение для обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн-военкомат. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, передает украинское информационное агентство УНН.
По ее словам, этот сервис позволит военнообязанным студентам подать заявление на отсрочку от мобилизации.

«Думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв " онлайн-ТЦК (аналог российского военкомата), – объяснила она.

Как пояснила Черногоренко, частично сервис будет доступен начиная с осени.

Ранее в июле Министерство обороны Украины заявило о повышении темпов роста мобилизации после принятия соответствующего закона.

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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Под Днепропетровском и еще в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
10 августа 2024, 22:44

Фото: istockphoto/Photoboyko

Под украинскими Сумами, Харьковом и Днепропетровском была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из информации онлайн-карты Минцифры Украины.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее сообщалось, что в результате удара со стороны боевиков ВСУ пострадали 14 мирных жителей в Донецкой народной республике. По сообщению главы региона Дениса Пушилина, пострадали также жилые дома, два торговых центра и автомобиль.

Кроме того, ожесточенные бои сейчас идут в приграничье в Курской области, где украинские боевики хотели прорваться на территорию РФ 6 августа. ВС России, погранслужба ФСБ и Росгвардия дают противнику отпор.

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#новости
#воздушная тревога
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Киев расширил зону принудительной эвакуации под Херсоном
На подконтрольной боевикам ВСУ территории Херсонщины эвакуируют 50 пунктов
10 августа 2024, 22:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На подконтрольной боевикам ВСУ территории Херсонщины расширена зона принудительной эвакуации местного населения. Как сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, зона охватит до 50 пунктов.
«Это — Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона...» — говорится в публикации Прокудина.

Власти Украины регулярно объявляют принудительную эвакуацию. Херсонская область входит в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает референдум легитимным. Сейчас Херсонская область находится под контролем ВС РФ на 75%.

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#война
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США недовольны атакой ВСУ в Курской области
Краузе: руководство США недовольно действиями ВСУ в под Курском
10 августа 2024, 20:53

Фото: istockphoto/rarrarorro

Нападение со стороны Украины под Курском, скорее всего, стало для США неожиданностью и вызвало недовольство в Белом доме. Такое предположение сделал политолог из Германии Йоахим Краузе в разговоре с Focus.
«Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — сказал собеседник.

По мнению Краузе, американская сторона может выразить Киеву недовольство уже в ближайшее время, поскольку в администрации действующего президента США есть мышление «контроля за вооружениями времен Холодной войны» и опасения по поводу «непредсказуемой реакции России».

Краузе резюмировал, что американское правительство, возможно, недвусмысленно раскритикует Киев и потребует отступления украинцев или же, чтобы операция была ограничена в плане пространства.

Боевики ВСУ напали на приграничные территории под Курском 6 августа. В Госдепе США не удивились, тому факту, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях. Более того, атаку в Курской области Госдеп США назвал правом Украины на самооборону.

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#сво
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В Госдуме предположили участие иностранных наемников в атаке на Курскую область
Слуцкий: в атаке на Курскую область могли участвовать наемники Польши и Франции
10 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/ANGHI

По некоторой информации, в атаке под Курском могли участвовать польские и французские наемники. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Кроме того, парламентарий считает, что в планировании нападения участвовала британская сторона. Теперь же, по мнению Слуцкого, западные государства не хотят нести ответственность за действия боевиков ВСУ в регионе.

«Западные столицы, очевидно, пытаются снизить или вообще снять собственную ответственность. В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов», — написал Слуцкий.

В заключение он назвал Коллективный Запад «коллективным фюрером» нынешнего века. Украинские радикалы напали на приграничье под Курском 6 августа. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

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#украина
#война
#всу
#франция
#польша
#наемники
#сво
#госдума
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NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области
10 августа 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

«Легкие успехи» боевиков ВСУ в Курской области закончились. Теперь можно увидеть ответы российских бойцов на действия киевского режима, сообщил аналитик организации Black Bird Group, которая анализирует снимки боевых полей со спутника, Паси Паройнен. Его цитирует The New York Times.
«Если в течение трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суджей и в других приграничных селах, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что нападение со стороны украинских военных под Курском отразили солдаты-срочники ВС РФ. Российская сторона не понесла никаких потерь.

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#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
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Солдаты-срочники отразили атаку боевиков ВСУ под Курском
Депутат Госдумы Гурулев: солдаты-срочники отбили под Курском атаку боевиков ВСУ
10 августа 2024, 19:41

Фото: istockphoto/zim286

Атаку со стороны боевиков ВСУ отразили солдаты-срочники ВС РФ в Курской области, заявил «Соловьев LIVE» депутат Госдумы Андрей Гурулев. Парламентарий отметил, что среди российских военных потерь нет.
«Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — сказал депутат.

Гурулев подчеркнул, что во времена афганской и чеченской войн в боях также участвовали солдаты-срочники.

Украинские радикалы попытались прорваться на российскую территорию под Курском утром, 6 августа. ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ дали отпор противнику. В регионе объявлен режим контртеррористической операции. Туда также отправлены бойцы Росгвардии.

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