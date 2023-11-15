В России оборот внешней торговли за три квартала 2023 года уменьшился на 16%

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В России за три квартала 2023 года совокупный объём экспорта и импорта составил $530,2 млрд, что на 16% меньше аналогичного показателя 2022 года ($629,2 млрд). Об этом пишет RT со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
По информации РБК, профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд.
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