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Рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией

16 марта 2024, 11:10
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Рубль стал основной валютой при расчётах за российский экспорт с Европой и Азией по итогам 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Центробанка РФ.
Отмечается, что в прошлом году 39% платежей за поставки товаров и услуг за рубеж проходили в российской валюте. За первые полгода доля рубля в расчётах выросла на 11,2%, а за последние пять лет рост составил 24%.

По данным ЦБ РФ минимальная доля рубля была зафиксирована в 2021 году. В этот период в российской валюте было проведено всего 14,3% платежей.


Второе место при расчётах за российский экспорт в прошлом году поделили доллар и евро. На них пришлось 31,5% платежей. Такие показатели в два раза меньше тех, что фиксировались в 2022 году (63,6%).

Остальные 29,4% платежей пришлись на валюты дружественных государств. По итогам 2023 году их использование возросло в 3,4 раза. По показателям 2022 года их использование составляло всего 8,6%.

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Аналитик раскрыл, что случится с рублём после президентских выборов
Финансовый аналитик Антонов: Политическая стабильность оказывает поддержку рублю
16 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Larineb

Стабильность российской валюту на следующей неделе определят президентские выборы, об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью для «Прайм».
Помимо выборов на пост главы российского государства, динамику курса рубля также определит заседание по ставке, которое должно состояться в Центральном банке. Антонов отметил, что первый фактор уже учтён рынком. Он также подчеркнул, что политическая стабильность в стране оказывает поддержку российской валюте.

«Ожидается сохранение ставки на 16%. Для ее устойчивого снижения потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Само заседание, вероятно, не окажет влияния на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции», — цитирует агентство слова аналитика.

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#выборы
#рубль
#экономика
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FT: Сотни заводов в Китае станут «зомби»
FT: В Китае появятся сотни «заводов-зомби» из-за перехода на электрокары
16 марта 2024, 01:26

Фото: iStock/ Alan_P

На китайском авторынке появятся сотни «заводов-зомби» из-за стремительного перехода на электромобили, что привело к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times. ​По данным издания, такая ситуация привела к резкому падению стоимости активов заводов по производству автомобилей с ДВС.
Так, производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% в сравнении с пиковым показателем в 17,7 млн в 2017 году. По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, на сегодняшний день в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС.

Проблема с активами заводов по производству авто с ДВС предвидилась в течение многих лет, отмечается в статье. В пример приводится концерн Hyundai, который в 2017 году инвестировал $1,15 млрд в новый завод в Чунцине на юго-западе КНР производственной мощностью в 300 тыс. автомобилей с ДВС в год. Через шесть лет компании пришлось продать новый завод менее чем за четверть инвестиционной стоимости.

Завод в Чунцине стал одним из сотен «заводов-зомби», появление которых аналитики прогнозируют в Китае в ближайшей перспективе.

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#производство
#электромобили
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#автопроизводители
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Аналитик Антонов спрогнозировал замедление инфляции в России
15 марта 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Финансовый аналитик Владислав Антонов допустил замедление годовой инфляции в России в марте до 7,3%.
«Недельная инфляция — это не долгосрочный тренд. Замедление в феврале помесячной инфляции с низкими темпами недельной инфляции в начале марта может говорить о том, что в течение марта, темпы роста цен могут замедлиться. Темпы роста плодоовощной инфляции в феврале заметно сократились в годовом и помесячном выражении», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Антонов.

Он напомнил, что обычно январь и февраль считаются наиболее инфляционными месяцами в году.

Ранее первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган заявил, что максимум годовой инфляции может произойти во втором квартале текущего года.

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#инфляция
#цб
#экономика
#россия
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ЦБ сообщил о высокой экономической активности россиян в феврале
15 марта 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

В Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу сообщили о сохранении высокой финансовой активности россиян в феврале этого года.
«Растёт число продавцов на маркетплейсах, усиливается интерес россиян к онлайн-покупкам. В столичном регионе в 2024 году ожидается ввод в действие 1,9 млн кв. м. складских площадей. Речь идёт о 15 крупных объектах, большая часть которых законтрактована маркетплейсами, многоканальными ретейлерами и интернет-магазинами», — приводит Газета.ру комментарий управления.

Также специалистами отмечается развитие логистических хабов в Центральной России.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов.

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Стало известно, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций ЕС
В 14-й пакет санкций ЕС против РФ войдут меры против обхода других санкций
15 марта 2024, 17:26

Фото: iStock/designer491

Высокопоставленный европейский чиновник в беседе с журналистами в Брюсселе рассказал о следующем пакете антироссийских санкций.
В 14-й пакет санкций против России, который уже готовит Евросоюз, войдут новые меры по борьбе с обходом ранее введённых против страны ограничений.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российский бизнес с радостью осваивает освободившиеся ниши и делает это не хуже компаний из других государств. Также он подчёркивал, что Россия уже адаптировалась к западным санкциям. Конечно, они создают трудности для экономики страны, но Россия научилась их преодолевать, подчеркнул Песков.

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#санкции
#евросоюз
#россия
#ограничения
#экономика
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Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля
Курс доллара на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта
15 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта текущего года. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
Отмечается, что курс американской валюты повысился на 36 копеек и составил 92,08 рубля, юань – на 5 копеек, до около 12,75 рубля, евро – на 51 копейку, до 100,31 рубля. По словам старшего портфельного управляющего УК «Первая» Якова Яковлева, валютный рынок остается сбалансированным.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе. Он отметил, что доллар может стоить меньше 91 рубля, евро — 98-99 рублей.

Напомним, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.

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#доллар
#евро
#рынок
#ук
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Вернёмся в СССР: экономист Смирнов рассказал о блокировке параллельного импорта в РФ
Производители бытовой техники активно блокируют параллельный импорт в Россию
15 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/starush

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta приступили к блокировке поставок своей продукции в Россию через параллельный импорт.
Ещё в годы СССР производимая в стране продукция сильно уступала по качеству зарубежным аналогам, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор экономических наук Сергей Смирнов. Это связано с тем, что упор делался на обслуживание оборонных отраслей, а производство бытовой техники для рядовых граждан велось по остаточному принципу.

В настоящее время отечественные производители не могут в полной мере заменить западную технику. Если же и появится российская продукция, то она будет значительно выше по цене, и велика вероятность её несоответствия высоким стандартам качества.

«Если не будет отечественных аналогов, то благоприятные перспективы открываются перед ремонтом бытовой техники. Времена, когда можно было относительно дёшево заменить вышедшую из строя технику, наверное ушли в прошлое. Поэтому сфера бытовых услуг, ориентированная на ремонт техники, которая практически ушла, сейчас вернётся, потому что из этой техники (зарубежной – ред.) будут выжимать всё», – спрогнозировал экономист.

Он также предположил, что Россия на какой-то определённый период вернётся в советские времена.

Говоря о поставках китайской бытовой техники, Смирнов отметил риск попадания страны под вторичные санкции. У западных государств есть много рычагов давления на Китай.

При этом китайская техника, конечно, продолжит заполнять российский рынок. Однако важно понимать, что бытовая техника, которую Китай производит для своих граждан, значительно отличается по качеству от той, которую продают россиянам.

В результате, на фоне отсутствия конкуренции с мировыми брендами на российском рынке, Китай не станет упускать своей выгоды. Это приведёт к значительному росту цен на продукцию.

«Будет скорее всего не дефицит количества, а дефицит качества», – заключил экономист.

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#техника
#производители
#импорт
#россия
#экономика
#рынок
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В Красногорске открылся двухэтажный ресторан
15 марта 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новый двухэтажный ресторан «АМА» открылся на улице Липовой Рощи в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря новым предприятиям общественного питания в муниципалитетах появляются дополнительные рабочие места. Городская среда становится более комфортной. Кроме того, если кафе или ресторан завоёвывает заслуженную славу, он становится точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов», — отметил важность появления таких предприятий глава министерства Владислав Мурашов.
Для гостей подготовлено разнообразное меню с морепродуктами, причём гребешки, устрицы и морские ежи подаются прямо из ресторанного аквариума. Есть блюда и для любителей мяса, а также необычные равиоли и пицца. Кроме того, по воскресеньям для юных посетителей ресторана организуют мастер-класс «Школа пиццы».

Ресторан работает с 9 утра до 23:00 по адресу: Красногорск, улица Липовой Рощи, дом №6к1.

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#владислав мурашов
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Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
15 марта 2024, 07:01

Фото: iStock/ digitalgenetics

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали активно блокировать поставки своих товаров в Россию через параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ».
По сведениям издания, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ.

Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли утверждает, что некоторые товары вышеуказанных марок уже представлены в ограниченном количестве в сети ритейлера.

Ранее параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. Остальные же покупают уже ввезенные в страну товары, находят поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств, либо организуют самостоятельное производство.

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#мсп
#производители
#импорт
#поставки
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