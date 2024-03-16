Рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией

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Рубль стал основной валютой при расчётах за российский экспорт с Европой и Азией по итогам 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Центробанка РФ.
Отмечается, что в прошлом году 39% платежей за поставки товаров и услуг за рубеж проходили в российской валюте. За первые полгода доля рубля в расчётах выросла на 11,2%, а за последние пять лет рост составил 24%.
По данным ЦБ РФ минимальная доля рубля была зафиксирована в 2021 году. В этот период в российской валюте было проведено всего 14,3% платежей.
Второе место при расчётах за российский экспорт в прошлом году поделили доллар и евро. На них пришлось 31,5% платежей. Такие показатели в два раза меньше тех, что фиксировались в 2022 году (63,6%).
Остальные 29,4% платежей пришлись на валюты дружественных государств. По итогам 2023 году их использование возросло в 3,4 раза. По показателям 2022 года их использование составляло всего 8,6%.
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По данным ЦБ РФ минимальная доля рубля была зафиксирована в 2021 году. В этот период в российской валюте было проведено всего 14,3% платежей.
Остальные 29,4% платежей пришлись на валюты дружественных государств. По итогам 2023 году их использование возросло в 3,4 раза. По показателям 2022 года их использование составляло всего 8,6%.
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Анастасия Чинкова