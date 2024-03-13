В России призвали к смягчению требований ремонта иностранной техники

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Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов направил письмо с просьбой смягчить требования к ремонту техники иностранного производства и законодательно закрепить право компаний устранять неисправности с помощью неоригинальных запчастей, сообщает издание «Известия».
Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года стоимость обслуживания автомобилей в стране выросла на 21% из-за ухода иностранных поставщиков из России и подорожания оригинальных запчастей.
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Александр Климов