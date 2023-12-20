В России вырастут цены на запчасти в Новом году

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Директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила, что в 2024 году вырастут цены запчасти.
По её словам, рост цен составит до 7%.
Она отметила, что в целом рынок запчастей в России в этом году стабилизировался, у нас появилось много производителей автозапчастей-дубликатов.
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«Ожидается, что если каких-то серьёзных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен сейчас нет, а без веских оснований цены меняться не будут», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Овчинникова.
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