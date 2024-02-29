В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых

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В России приняли решение отвязать внутренние цена на товары от общемировых индикаторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Согласно документу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) теперь не будет учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой цены на товары.
Авторы инициативы убеждены, что эти изменения позволят обеспечить приоритет интересов россиян, поскольку в настоящее время цены в России строятся без учёта ситуации на внутреннем рынке.
Вместе с тем управляющий партнёр Veta Илья Жарский отметил, что в случае, если у рынка отбирают возможность ориентира на мировые цены, тогда должны быть предложены альтернативы для успешного ценообразования. Если же этого сделано не будет, то определить цены в рамках изолированного от всего мира рынка, крайне сложно.
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Авторы инициативы убеждены, что эти изменения позволят обеспечить приоритет интересов россиян, поскольку в настоящее время цены в России строятся без учёта ситуации на внутреннем рынке.
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Анастасия Чинкова