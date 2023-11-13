Российские хлебопеки обратились за помощью

Фото: РИА Новости
Российские хлебопеки просят об увеличении господдержки из-за изношенности заводов.
Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов приводят к тому, что государственной помощи становится недостаточно. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.
С его слов, почти всё, что сегодня есть в отрасли, было спроектировано в 1954 году. Необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства в целом.
Хлебопеки обращались в Минсельхоз. Они просили принять программу развития хлебопекарной отрасли до 2035 года. В ней есть потребность из-за изменения центров проживания людей и условий их труда. В данный момент предприятия работают на грани рентабельности, поддержки не хватает, а сопутствующие издержки только растут.
На конец 2023 года государственная поддержка действует только в отдельных регионах. Постановления правительства о компенсации части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий приняли в конце 2020 года. Тогда ключевая ставка равнялась 4,5%, а сейчас — 15%. Низкие цены на зерно не делают автоматически дешевой муку, потому как отрасль способна использовать не каждый сорт пшеницы.
И главное, стоимость муки несильно влияет на цены. Гораздо большое влияние оказывает подорожание масложировой продукции и сахара, расходы на транспорт, дефицит кадров и подорожание труда, рост стоимости энергии, упаковочных материалов, запчастей.
Глава РСП предупреждает, что без увеличения поддержки хлебзаводы начнут банкротиться. Для модернизации отрасли в стране потребуется около триллиона рублей инвестиций.
Гендиректор мурманского АО «Хлебопек» Иван Богушевич считает большим достижением завершение 2023 года с нулевой прибылью. При этом воспользоваться господдержкой предприятие не может. Всё дело в том, что завод не может выполнить условия не повышать цены.
Читайте также:
Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза
Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино
Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
С его слов, почти всё, что сегодня есть в отрасли, было спроектировано в 1954 году. Необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства в целом.
На конец 2023 года государственная поддержка действует только в отдельных регионах. Постановления правительства о компенсации части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий приняли в конце 2020 года. Тогда ключевая ставка равнялась 4,5%, а сейчас — 15%. Низкие цены на зерно не делают автоматически дешевой муку, потому как отрасль способна использовать не каждый сорт пшеницы.
И главное, стоимость муки несильно влияет на цены. Гораздо большое влияние оказывает подорожание масложировой продукции и сахара, расходы на транспорт, дефицит кадров и подорожание труда, рост стоимости энергии, упаковочных материалов, запчастей.
Глава РСП предупреждает, что без увеличения поддержки хлебзаводы начнут банкротиться. Для модернизации отрасли в стране потребуется около триллиона рублей инвестиций.
Гендиректор мурманского АО «Хлебопек» Иван Богушевич считает большим достижением завершение 2023 года с нулевой прибылью. При этом воспользоваться господдержкой предприятие не может. Всё дело в том, что завод не может выполнить условия не повышать цены.
Читайте также:
Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза
Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино
Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
Мария Фирсова