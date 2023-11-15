Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России

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Новый 12-й пакет санкций Европейского союза, который включает в себя запрет на российские алмазы, вступит в силу 1 января 2024 года. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на изученные документы.
Помимо алмазов, санкции будут нацелены на экспорт в РФ станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для бесилотников, которые Россия может использовать в ходе спецоперации на Украине.
Также блок планирует запретить продавать ряду юридических и физических лиц из России танкеры и подержанные суда. Так Евросоюз хочет решить проблему с теневым флотом, который использует РФ для обхода санкций.
Страны-участники Евросоюз обсудят предложения по санкциям на этой неделе. Возможно, новый пакет претерпит изменения.
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