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Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал в статье для американского журнала American Conservative, что попытки Вашингтона уничтожить Россию обернулись падением престижа США и НАТО.
По мнению бывшего советника Пентагона, стратегия США в отношении РФ заключалась в экономическом, дипломатическом и военном давлении на Москву с целью нанесения непоправимого ущерба и дестабилизации власти. Он отметил, что данный подход не оказал нужного результата, и теперь ослаблена не Россия, а Североатлантический альянс.
Макгрегор отметил, что в настоящее время Вашингтон должен задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, поскольку ресурсы Штатов ограничены.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов.
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Макгрегор отметил, что в настоящее время Вашингтон должен задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, поскольку ресурсы Штатов ограничены.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов.
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Екатерина Коршунова