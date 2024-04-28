В Турции рассказали, как стране удалось избежать кризиса благодаря России

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Сделки с Россией по газу помогли Турции избежать энергетического кризиса, об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, его цитирует Financial Times.
«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергокризиса, охватившего западные страны», — заявил Байрактар.
По информации издания, в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию, на её долю приходилось более 40 процентов поставляемого в страну энергетического сырья.
Министр также отметил, что сейчас Стамбул находится в поисках новых поставщиков газа, среди них: Россия, Иран и Азербайджан. Турция рассматривает сотрудничество по сжиженному природному газу и с американской компанией ExxonMobil.
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Евгения Парфентьева