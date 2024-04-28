В Турции рассказали, как стране удалось избежать кризиса благодаря России

Клиенты-физлица «Сбера» могут принять участие в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка. Им необходимо подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг до 30 апреля текущего года. Об этом говорится на сайте веб-версии банка.