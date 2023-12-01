«Ведомости» узнали детали аудита «Почты России»

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Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». По его результатам, размер негативного влияния на результат был оценен в 24,5 миллиарда рублей.
По результатам проверки были выявлены внутренние причины убыточности группы, передают «Ведомости». Как полагают эксперты, основное влияние на негативный результат оказали управленческие решения, часть из которых оказались неэффективными. В частности, неудачно оказался организован розничный бизнес, которая привела к невыполнению плана продаж и недополучению прибыли в размере 10Ю2 миллиарда рублей.
12 миллиардов рублей из общего блока неэффективных расходов пришлась на управление имущественным блоком. Например, большая его часть не только не использовалась в течение длительного времени, но также и не была сдана в аренду.
По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за реализацией плана финансового оздоровления до 2025 года и провести его корректировку. Результаты аудита будут более предметно обсуждены на совете директоров.
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12 миллиардов рублей из общего блока неэффективных расходов пришлась на управление имущественным блоком. Например, большая его часть не только не использовалась в течение длительного времени, но также и не была сдана в аренду.
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Александр Бойцов