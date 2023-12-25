Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год

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В 2024 году производственный план «АвтоВАЗа» планируется увеличить почти на четверть. Сам автогигант уже подтвердил намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч автомобилей «Лада».
Президент компании Максим Соколов ранее сообщал, что в 2023 году уровень продаж автомобилей «Лада» может возрасти вдвое в годовом выражении — примерно до 350 тысяч машин.
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Александр Бойцов