Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год

На открытии торгов на Московской бирже 25 декабря курс евро подскочил до 102 рублей. В то же время курс доллара поднялся выше 92 рублей. Руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный объяснил в беседе с «Радио 1», что причина кроется в нерешённых Центробанком и Минфином проблемах.