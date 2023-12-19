Автомобили из китайских комплектующих начали собирать на заводе в Калуге

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На заводе ПСМА в Калуге запущена сборка среднеразмерных кроссоверов из китайских комплектующих. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павла Безрученко.
Отмечается, что компания занимается сборкой автомобилей из комплектующих, закупленных в Китае.
Ранее «Автомобильные технологии» были лишь дистрибьютором и поставщиком комплектующих, а также занимались поставкой в Россию автомобилей французской марки Peugeot по параллельному импорту.
Представитель фирмы заявил, что в будущем компания планирует перейти на полный цикл производства.
Безрученко отметил, что первые автомобили, выпущенные на калужском заводе, будут стоить около четырёх миллионов рублей.
Напомним, что до 2022 года на заводе ПСМА в Калуге производилась сборка автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Но после ухода производителей с российского рынка, в цехах начали собирать отечественные машины.
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Ранее «Автомобильные технологии» были лишь дистрибьютором и поставщиком комплектующих, а также занимались поставкой в Россию автомобилей французской марки Peugeot по параллельному импорту.
Безрученко отметил, что первые автомобили, выпущенные на калужском заводе, будут стоить около четырёх миллионов рублей.
Напомним, что до 2022 года на заводе ПСМА в Калуге производилась сборка автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Но после ухода производителей с российского рынка, в цехах начали собирать отечественные машины.
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Анастасия Чинкова