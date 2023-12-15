«АвтоВАЗ» может начать выпуск электромобилей Lada Niva и Lada Vesta

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
«АвтоВАЗ» планирует производить электромобили Lada Niva и Lada Vesta. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.
По его словам, в настоящее время уже есть прототипы таких автомобилей, которые проходят испытания на полигоне в Тольятти.
Соколов отметил, что производить автомобили планируется из комплектующих в Тольятти, поэтому это будут самые высоколокализованные отечественные электрические автомобили.
Однако президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что решение о начале производства таких транспортных средств будет зависеть от спроса. В данный момент, наиболее популярны среди россиян автомобили с бензиновыми двигателями, поскольку они более привычны для водителей.
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Соколов отметил, что производить автомобили планируется из комплектующих в Тольятти, поэтому это будут самые высоколокализованные отечественные электрические автомобили.
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Анастасия Чинкова