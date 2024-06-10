«Вкусно – и точка» раскрыла два условия для открытия ресторана в Крыму

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» допускает открытие ресторана в Крыму, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Олег Пароев.
Но это, по его словам, требует выполнения двух условий: безопасность гостей и бесперебойность поставок.
По его словам, в настоящее время открыть ресторан на полуострове невозможно.
Ранее «Вкусно – и точка» передумала открывать ресторан в Абхазии, поскольку Абхазия теперь считается частью Грузии, где действует McDonald's.
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«Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты», – заявил Пароев.
По его словам, в настоящее время открыть ресторан на полуострове невозможно.
Ранее «Вкусно – и точка» передумала открывать ресторан в Абхазии, поскольку Абхазия теперь считается частью Грузии, где действует McDonald's.
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Александр Климов