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Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s

07 июня 2024, 23:59
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Выручка отечественной сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и вкусно» в Подмосковье оказалась выше, чем выручка американской компании McDonald's., заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе интервью ​ПМЭФ в интервью для РБК.
«Уход любых инвесторов – это печальное событие, но вешать нос и впадать в уныние – было бы глупо», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что российские компании отлично справляются с управлением. Например, выручка и расширение сети «Вкусно – и точка» под контролем российского менеджмента превысили показатели McDonald's.



Губернатор добавил, что около 200 компаний в регионе управлялись американскими и европейскими организациями. После начала специальной военной операции (СВО) они ушли с российского рынка, но все – начиная чипсами и заканчивая стройматериалами – продолжают работу в Подмосковье под контролем отечественных менеджеров и плату налогов в бюджет.

Ранее Воробьев заявил, что региональные власти в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявили девять соглашений. В соответствии с ними общий объем инвестиций составит около 53 миллиардов рублей.

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#подмосковье
В США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ
Белый дом: США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ
07 июня 2024, 23:49

Фото: iStock/lucky-photographer

Специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по нераспространения Пранай Вадди отозвался о возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон готов обсуждать соглашение с Москвой.

«При всех дипломатических возможностях, которые у нас есть, мы повторяем обращение [о возобновлении переговоров по ДСНВ]», – заявил он.

Напомним. 21 февраля 2023 года Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса США и участия западных стран в конфликте на Украине, а также из-за их желания нанести России «стратегическое поражение». Он заявил, что США готовятся к испытаниям ядерного оружия и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов.

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#украина
#ядерное оружие
#москва
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В МИД РФ отметили «натовский почерк» в ударах по Луганску и Херсонской области
Захарова: «натовский очерк» очевиден в ударах по Луганску и Херсонской области
07 июня 2024, 23:39

Фото: сайт МИД РФ

«Натовский почерк» в ракетных ударах по Луганску и Херсонской области, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) 7 июня, очевиден, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте министерства.
По ее словам, Киев, получивший «зеленый свет» от Вашингтона на удары по мирным жителям с применением западного оружия, в очередной раз продемонстрировал «свою бесчеловечную нацистскую сущность».

Жилые районы Луганска были атакованы американскими ракетами ATACMS. В результате удара погибли три человека, еще 35 пострадали, среди них трое детей. В одной из многоэтажек обрушился подъезд, в городе есть и другие разрушения. Жертвами происшествия в Херсонской стали 22 человека, еще 15 пострадали.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Нам хорошо известно, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов», – отметила Захарова.

Ранее отмечалось, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.

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В России заявили о провале саммите по Украине в Швейцарии
Сенатор Косачев: саммит по Украине в Швейцарии провалился задолго до начала
07 июня 2024, 23:23

Фото: iStock/william87

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до его начала, передает РИА Новости.
По его словам, никаких результатов, которые способны повлиять на развитие конфликта на Украине, не будет.

«Совершенно очевидно, что цель у этой конструкции исключительно пропагандистская. Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте», – отметил заявил сенатор.

Ранее правительство Швейцарии объявило, что делегации из более чем 160 стран были приглашены на «саммит мира». Конференция будет основана на обсуждениях, которые состоялись за последние несколько месяцев. В частности, будет обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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#украина
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#совет федерации
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Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии
Дюжаррик: генсек ООН Гутерриш не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии
07 июня 2024, 22:57

Фото: istock /Viktor Sidorov

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.
«Нет, он на нее не поедет, но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне», — рассказал Дюжаррик.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск
МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко
07 июня 2024, 22:25

Фото: istock /???? ??????

МВД РФ объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
В базе сказано, что Тимошенко Юлия Владимировна разыскивается по уголовной статье, но по какой именно не указано.

Тимошенко Юлия Владимировна — украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины (1997—2000, 2002—2005, 2006—2007, 2007, 2014—2019, с 2019). Кандидат экономических наук. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001).

Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендерную женщину Сару Эштон-Чирилло*. Отмечается, что американку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако не уточняется, по какой именно. Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков заявил, что Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки
07 июня 2024, 22:09

Фото: сайт Кремля

РФ не может по примеру СССР выдавать безвозвратные кредиты странам Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет», — сказал Песков.

Он отметил, что требуются «новые рамки» для сотрудничества. По его мнению, в их основе должно лежать уважение и взаимная выгода. Пресс-секретарь президента России добавил, что во времена СССР была другая система. Она могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Франция начала подготовку украинских пилотов
07 июня 2024, 21:25

Фото: istock / VanderWolf-Images

Франция начала обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 7 июня, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Reuters.
«Обучение украинских пилотов уже началось», — заявил Макрон.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что заявления президента Франции о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и эскалирующими. Он также подчеркнул, что Макрон выражает «полную поддержку» Украины, вплоть до заявления о готовности вовлечься в конфликт.

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#макрон
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Стало известно, сколько операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ
Врач Наумов: С помощью ИИ проводят около 15% операций
07 июня 2024, 20:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, к.м.н. Денис Наумов заявил, что с помощью искусственного интеллекта уже проводят около 15% операций на позвоночнике.
«Благодаря этой системе мы сразу видим виртуальную модель операции. Это позволяет предвидеть возможные сложности и скорректировать план. На основе данных ИИ формируется навигационная система, которая создаёт трёхмерную модель позвоночника. После этапа визуализации мы делаем разрезы, через которые вводятся роботизированные инструменты», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Наумов.

Специалист подчеркнул, что ИИ лишь помогает при операциях, однако самостоятельно их проводить он не способен.

Ранее врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова заявила, что ржавая вода вредна для кожи из-за содержащихся в ней веществ.

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#технологии
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США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
Белый дом: США вносят изменения в свою стратегию по ЯО с упором на соперничество
07 июня 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Соединенные Штаты считают необходимым расширение и диверсификацию своего ядерного арсенала, заявил старший директор по вопросам нераспространения Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди в пятницу.
«Президент недавно представил обновленные данные о размещении ядерного оружия, которые отражают реалии современной ядерной эры. В них подчеркивается важность увеличения и разнообразия ядерного арсенала, а также необходимость сдерживания таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея», — цитирует Вадди РИА Новости.
Ранее издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя американских властей, сообщило, что администрация США в пятницу объявит о принятии «более агрессивной стратегии» в области ядерного оружия.

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