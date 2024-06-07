Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Выручка отечественной сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и вкусно» в Подмосковье оказалась выше, чем выручка американской компании McDonald's., заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе интервью ПМЭФ в интервью для РБК.
«Уход любых инвесторов – это печальное событие, но вешать нос и впадать в уныние – было бы глупо», – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что российские компании отлично справляются с управлением. Например, выручка и расширение сети «Вкусно – и точка» под контролем российского менеджмента превысили показатели McDonald's.
Губернатор добавил, что около 200 компаний в регионе управлялись американскими и европейскими организациями. После начала специальной военной операции (СВО) они ушли с российского рынка, но все – начиная чипсами и заканчивая стройматериалами – продолжают работу в Подмосковье под контролем отечественных менеджеров и плату налогов в бюджет.
Ранее Воробьев заявил, что региональные власти в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявили девять соглашений. В соответствии с ними общий объем инвестиций составит около 53 миллиардов рублей.
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Александр Климов